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"Україна виконала домашнє завдання" — Стефанішина про процес вступу до ЄС
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"Україна виконала домашнє завдання" — Стефанішина про процес вступу до ЄС

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&quot;Україна виконала домашнє завдання&quot; — Стефанішина про процес вступу до ЄС
Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Фото: Media Center Ukraine

Україна виконала домашнє завдання, щоб дати змогу прийняти рішення щодо наступних кроків у процесі вступу до Європейського Союзу.

Про це заявила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за результатами розмови міністеркою закордонних справ Бельгії Аджею Лябіб.

"Обговорили порядок денний найближчих зустрічей ЄС. Україна виконала домашнє завдання для прийняття рішень щодо наступних кроків у процесі вступу", — написала Стефанішина.

Лябіб своєю чергою підтвердила, що Україна просувається на шляху до євроінтеграції попри війну.

"Цю динаміку необхідно підтримувати у співпраці з громадянським суспільством та європейськими інституціями", — зазначила вона.

Раніше Стефанішина повідомила, що Європейська комісія не пізніше 12 березня має представити переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах України для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершенимичотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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