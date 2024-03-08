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Уряд затвердив необхідні документи для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility — Шмигаль
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Уряд затвердив необхідні документи для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility — Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд затвердив необхідні документи для отримання Україною фінансових траншів від Євросоюзу у межах чотирирічної програми Ukraine Facility.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабміну, 8 березня.

"ЄС дав старт чотирирічній програмі для України на 50 млрд євро — Ukraine Facility. У наступні два місяці Україна зможе отримати 6 млрд євро з цієї суми. Для цього на засіданні уряду затвердили необхідні документи. Йдеться про проєкти меморандуму та кредитної угоди з Євросоюзом, якими передбачається виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року", — сказав прем'єр.

Як зазначили у Мінекономіки, після підписання цих документів, яке заплановано на 11 березня, Україна зможе отримати 6 млрд євро для забезпечення поточних витрат державного бюджету до повноцінного запуску програми Ukraine Facility.

"Ми знаходимося на фінішній прямій до завершення плану для Ukraine Facility та повноцінного запуску програми. Водночас Україна вже зараз здійснює реформи, які будуть передбачені у плані, і європейські партнери високо оцінюють наш прогрес. Підписання угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року", — сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.

Там також додали, що відповідно до регламенту Ukraine Facility, у межах перехідного фінансування Україна може отримати до 1,5 млрд євро щомісяця до моменту остаточного затвердження плану для Ukraine Facility. При цьому перехідне фінансування почало діяти з 31 грудня 2023 року. Підтримка у межах перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у плані на початок 2024 року. Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

Три з них вже були виконані, а саме:

  • ухвалення національної стратегії доходів на 2024-2030 роки;
  • ухвалення змін у законі "Про прокуратуру" та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП);
  • додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

У Мінекономіки додали, що ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки.

Зокрема йдеться про:

  • заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;
  • приведення у відповідність державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

"Виконання зазначених індикаторів також відповідає умовам меморандуму щодо дотримання принципів належного фінансового управління, включаючи антикорупційні заходи та покращення управління доходами. Фінансова допомога ЄС також обумовлена спільними цілями щодо підтримки демократичних принципів, верховенство права та прав людини. Це підкреслює комплексний характер підтримки, яка виходить за рамки фінансової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Міністерство економіки України спільно з Єврокомісією координуватиме моніторинг та звітність за укладеною угодою.

Напередодні виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту у Київ заявив, що Україна отримає перший транш за чотирирічною програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий, на суму 1,5 мільярда — надійде у квітні цього року.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

1 лютого 2024 року 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки.

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