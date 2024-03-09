На Миколаївщині реалізовують пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з безплатної доставки ліків. Оформити замовлення можна за телефоном "гарячої" лінії, мобільні бригади акціонерного товариства за графіком привозять ліки в громади області.

Про це журналістам Суспільного розповів директор з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимир Очеретнюк.

За словами Володимира Очеретнюка, від першого березня пересувні відділення пошти доставляють медикаменти жителям населених пунктів Миколаївщини, де відсутні аптеки. В області працює 61 мобільна бригада.

"Складені графіки роботи виїзних бригад, що можна подивитись на сайті акціонерного товариства і подивитись, у які дні та години приїжджає бригада. По заїздах може бути один або два дні на тиждень, залежно від кількості населення та обсягу надання послуг. Бо є однакові населені пункти по 300 жителів, але десь ми можемо працювати годину, а десь дві години через різний попит", — розповів Володимир Очеретнюк.

Наші мобільні бригади можуть довезти туди, де немає аптек. Це категорія товарів, що відпускають без рецепта, зокрема за програмою "Доступні ліки". Їздити за 50-70 кілометрів до аптеки незручно, а "Укрпошта" за графіком все одно має приїхати: чи то сніг, чи то дощ.

Миколаївці можуть оформити заявку на медикаменти за телефоном "гарячої" лінії — 0800 300 545, додає директор з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта".

"Фахівець оформлює замовлення, уточнює населений пункт, до якого відправляють посилку зі сортувального центру у Києві. Доставка безплатна, між обласними центрами — до трьох днів, і далі — залежно від днів виїзду пересувної бригади до сільської місцевості. Ліки оплачують при отриманні. Всі посилки доступні до огляду", — розповідає Володимир Очеретнюк.

Заступниця начальника управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко говорить, у регіоні не всі аптеки працюють з Національною службою здоров'я України, а відтак беруть участь у програмі "Доступні ліки". Також 81 відсоток пацієнтів зі ста з електронними рецептами звертаються до аптечних закладів за медикаментами. Одні з причин — людям незручно діставатись до аптек або відсутні заклади у населених пунктах.

"Станом на дев'яте березня майже 40 аптечних закладів уклали договір з Національною службою здоров'я України за програмою "Доступні ліки". Більшість з них розташовані у Миколаєві, по одній-дві — у районах. Є динаміка щодо збільшення електронних рецептів: за січень 2024 року — майже 34 тисячі, за лютий — майже 36 тисяч. Найпопулярніші препарати, що виписують, це серцево-судинні та для лікування цукрового діабету", — зазначає заступниця начальника управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА.

Сьогодні є багато заявок від аптечних закладів до НСЗУ на підписання договорів, але є великий відсоток аптек, яким відмовили у зв'язку з невідповідністю умовам договору.

У планах, говорить Ірина Ткаченко, відновити роботу ФАПів у населених пунктах Миколаївської області, щоб на їх базі реалізовувати програму "Доступні ліки".

Пересувний аптечний пункт за програмою "Мобільна аптека", 1 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Зі слів заступника директора комунального підприємства "Фармація" Ярослава Ящука, в області працює 15 комунальних аптек, планують відкрити ще п'ять та щомісяця додавати по п'ять аптек чи пунктів. У Миколаєві діє одна аптека та два аптечні пункти. Всі комунальні заклади мають договори з НСЗУ.

"Ця робота є вимогою Міністерства охорони здоров'я, внесені зміни до закону "Про лікарські засоби" і відповідно до ліцензійних умов. Будь-яка аптека має забезпечити доступ до програми "Доступні ліки". Є особливості такої роботи: треба внести особисті гроші. Ми спочатку видаємо препарат, надаємо інформацію про продаж, а НСЗУ протягом 3-5 днів з моменту подання звіту повертає гроші", — розповів Ярослав Ящук.

КП "Фармація" станом на березень напрацьовує схему сумісного з первинною медициною області проєкту, каже заступник директора підприємства. Програма забезпечить медикаментами 50 відсотків амбулаторій чи ФАПів населених пунктів Миколаївщини. Підписано вже 20 договорів із закладами первинної медико-санітарної допомоги.

Що відомо про безплатну доставку ліків

Із першого березня 2024 року пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека” після старту на Донеччині та Сумщині розширили та долучили прифронтові регіони: Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину, Запоріжжя.

Першого березня у Костянтинівській громаді Миколаївської області запрацював проєкт "Мобільна аптека". Жителі віддалених сіл зможуть безплатно за направленням лікаря отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки".

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