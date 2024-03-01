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Безкоштовна доставка ліків у села: на Миколаївщині стартував новий проєкт
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Безкоштовна доставка ліків у села: на Миколаївщині стартував новий проєкт

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1 березня у Костянтинівській громаді Миколаївської області запрацював пересувний аптечний пункт, що курсуватиме у п'ятьох населених пунктах. Жителі віддалених сіл зможуть безкоштовно, за направленням лікаря, отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки".

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

Зі слів сільського голови Костянтинівської громади Антона Паєнтко, у громаді відсутній аптечний пункт. Пересувна аптека допоможе забезпечити місцеве населення необхідними ліками.

"Існує така проблема в аптечних кіосках, що саме люди похилого віку потребують ліків. Є маленькі села у нас в громаді, у яких взагалі нічого немає. Таке нововведення буде корисне для нашої громади, особливо для тих населених пунктів, де це потрібно", — каже Антон Паєнтко.

Безкоштовна доставка ліків: на Миколаївщині стартував новий проєкт
Черга за ліками, 1 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

За словами заступника начальника Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, у п'ятьох селах громади курсуватиме мобільний аптечний пункт за затвердженим маршрутом та графіком.

"Є нова державна програма "Мобільна аптека" і ми залучаємо різні ресурси, для того, щоб максимально охопити населення Миколаївщини — ця програма втілюватиметься у життя у тих селах ОТГ, де взагалі немає аптек і можливості людям отримати ліки на місці", — говорить Юрій Гранатуров.

Безкоштовна доставка ліків: на Миколаївщині стартував новий проєкт
Мобільна аптека зсередини, 1 березня 2024 року. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Заступник зазначає, різнопланову програму реалізовують ОВА, Державна лікарська служба, Нова пошта та Червоний Хрест, а також КП "Фармація".

Зі слів голови Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрія Скорохода, вони планують збільшити кількість автомобілів для того, аби забезпечити ліками усі віддалені села області. Ліцензовані медикаменти для пересувної аптеки надає Товариство Червоного Хреста.

"Ми запускаємо цей проєкт — пересувна аптека, щоб забезпечувати сільське населення медичними препаратами для того, щоб у людей був доступ до доступних ліків і можливість придбати медикаменти. Надалі хочемо розширювати й географію, і кількість автомобілів, які будуть задіяні", — повідомляє Андрій Скороход.

Придбати ліки до мобільного аптечного пункту прийшла Любов — жителька села Новоінгулка Костянтинівської громади. Жінка говорить, доводиться їздити за медикаментами до Нової Одеси, що за тридцять кілометрів від села.

Безкоштовна доставка ліків: на Миколаївщині стартував новий проєкт
Любов, жителька Новоінгулки. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

"Дуже складно добиратися, у нас все далеко. Це дуже добре, якщо будуть так приїжджати хоча б раз у місяць. Це вихід для людей, особливо пенсіонерам, кому треба, та й з дітками підеш і купиш", — розповідає Любов.

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