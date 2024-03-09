Новини та події Рівного та Рівненської області 9 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
"Садок — це моє задоволення": історія садівника Віталія Чата з Рівненщини
73-річний садівник з Корця, що на Рівненщині, Віталій Чата понад десять років вирощує пальми, бамбук, хурму та інші плодові дерева.
Чоловік розповів журналістам Суспільного про те, як готує свій сад до доброго врожаю.
На війні загинули військові з Рівненщини — Олександр Касацький та Олег Диновський
На війні проти РФ загинули двоє військових з Рівненщини — Олександр Касацький з Сарн та Олег Диновський з Тараканівської громади. Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Олександр Касацький проживав у Сарнах. Чоловіка мобілізували на початку повномасштабного вторгнення. Він служив у 104-й бригаді ТрО 60-му батальйоні "Поліські вовки". 47-річний головний сержант загинув 2 березня під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Олег Диновський родом із села Тараканів, 1984 року народження. Солдат загинув 5 березня біля Богданівки на Донеччині.
На Рівненщині школярі створили діючий діодний макет карти повітряних тривог ЕКСКЛЮЗИВНО
Двоє старшокласників Вараського ліцею №4 Дмитро Сачук та Максим Тендлер розробили і презентували інтерактивну карту України. Вона з допомогою діодів сповіщає про повітряну тривогу в областях. Над проєктом працювали три місяці, гроші на виготовлення карти збирали всією школою на благодійному ярмарку.
Зі слів 11-класника Дмитра Сачука, спочатку він хотів створити телеграм-бота, який сповіщатиме про повітряні тривоги, попросив токен в Alerts.in.ua. Він розповів про це другу Максимом Тендлеру — й у хлопців з'явилася ідея створити діодну карту:
“Ми посиділи, подумали, прийшли на вчительську педраду і розказали, що це за карта, як вона має працювати. Замовили фанерну основу, підложку, електроніку. І почали роботу. Все це працює через телеграм-бота. В нас є світлодіоди, кожен з них — це окрема область. Через бот ми можемо поставити або режим “ліхтарика” — вся карта світиться одним кольором, або режим “прапора” — коли світиться синьо-жовтим, або поставити режим “повітряної тривоги”.
Максим Тендлер розповів — всьому, що вміє, навчився самостійно, шукаючи потрібну інформацію:
“Мені сподобалось. Це мій перший такий масштабний проєкт. Там принцип роботи нескладний — карта з ESP32 з адресними світлодіодами, все під'єднано до інтернету. Не скажу, що було страшно починати. Я відразу знав, що все вдасться!”
Карту розмістили на першому поверсі ліцею. За даними заступниці директора, виготовлення коштувало приблизно п’ять тисяч гривень, але Максим та Дмитро все робили самі й часто працювали до пізнього вечора:
“Звісно, підказував наш електрик, якщо щось не виходило у хлопців. Але всі інструменти носили з дому, самі працювали, ніяким майстрам ми не платили за таку роботу. Нам дуже хочеться, щоб ця карта світилася тільки зеленими вогниками, щоб нарешті припинилися тривоги й настав мир на нашій землі”.
На Рівненщині внаслідок ДТП у лікарні померла велосипедистка
На Рівненщині від отриманих травм під час ДТП в лікарні померла велосипедистка. За даними слідства, вона не надала перевагу у русі та зіткнулася з автомобілем.
Про це 9 березня повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.
За її даними, зіткнення авто з велосипедом сталося 2 березня близько 13:30 на перехресті вулиць Пушкіна та Панаса Мирного у Радивилові.
"53-річна радивилівчанка, рухаючись велосипедом, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з автомобілем Renault Scenic під керуванням 30-річної місцевої жительки. Кермувальниця за результатами освідування була твереза", — зазанчила речниця.
Велосипедистку у свідомості із травмами голови госпіталізували.
8 березня 53-річна жінка померла у реанімації дубенської лікарні. Як повідомляють, травми виявилися несумісні з життям.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, а згодом перекваліфікували на частину другу — "що спричинило смерть потерпілого".
Курс "Буду татом": у Рівному лікар безоплатно готує чоловіків до батьківства
У Рівному лікар акушер-гінеколог з 12-річним стажем проводить безоплатні зустрічі для чоловіків. У неформальній розмові він дає поради майбутнім батькам, як підтримати дружину до, під час та після пологів. Авторський курс "Буду татом" проходить у перинатальному центрі щомісяця. Наступна зустріч відбудеться 10 березня.
Про це Суспільному розповів лікар, засновник і автор курсу "Буду татом" Артур Федорків.
Як виникла ініціатива та в чому вона полягає
"Ідея створення такого курсу виникла ще у каранинні часи COVID-19, коли татусі, які завжди працювали, залишилися вдома з дітьми. Я стикнувся з тим, що більшість з них не вміють проводити час з дитиною. І це все бере свій початок з вагітності, народження дитини, післяпологового періоду. Тому мені хотілося створити курс саме для татусів — дати їм знання і розуміння всього, що відбувається з вагітною дружиною, як її підтримати, зрозуміти, щоб це не провокувало зайвих непорозумінь і проблем. Щоб він прийшов на пологи, а не боявся їх, вмів підтримати жінку і пройшов цей шлях разом з нею", — зазначив лікар.
З його слів, батьківський інстинкт у чоловіків — набутий, у жінок — вроджений:
"Чоловіки думають, що стануть татом після народження. Коли народжується дитина, вони собі кажуть: «Я буду займатися дитиною, коли вона піде до школи». Коли вона йде до школи — мама вчить уроки, а тато вже буде потім виховувати. І так роль батька досить часто нівелюється і сім’ї через це також розпадаються, бо не всіх жінок таке влаштовує. Курс направлений на те, щоб дати чоловікам усі необхідні знання, вміння, можливість бути щасливим в колі родини, щоб вони могли жити й насолоджуватися своєю сім'єю", — розповів Артур Федорків.
Він зауважив, що на зустрічі запрошує лише чоловіків:
"Ми не пускаємо жінок, тому що я хочу, щоб це була не лекція. В мене свій підхід до цього курсу. У нас є до трьох годин часу, щоб обговорити все, що цікавить батьків. Це відверта розмова, де чоловік може ставити будь-які запитання, які його хвилюють, без осуду жінки, яка буде сидіти поруч".
Чи має попит курс серед чоловіків та що він може дати майбутнім батькам
Артур Федорків розповів, що зустрічі для майбутніх батьків є безоплатними та відбуваються щомісяця в обласному перинатальному центрі.
"Це перший проєкт в Україні, такого раніше ніхто не робив. Я читав такі лекції по різних містах країни, а зараз бачу, що це треба робити максимально ефективно в нашому місті. Це вже буде п'ята наша зустріч. У Рівному почався цей проєкт в серпні 2023 року. Пройшли курс вже більш як сто татусів і кожного разу кількість учасників збільшується", — розповів лікар.
Наступна зустріч у рамках курсу "Буду татом" відбудеться 10 березня о 12:00. Аби стати учасником рекомендують попередньо зареєструватися. Зі слів Артур Федорківа, станом на 8 березня це зробили вже понад 20 чоловіків.
Лікар пояснив, що може дати його курс майбутньому батьку:
"Розуміння того, що його роль не зводиться до зачаття дитини. Це дасть прості лайфхаки — як доглядати за дитиною, як підтримати жінку, як зменшити больові відчуття під час пологів. І взагалі — яка роль батька в пологовій залі й чому саме він, а не хтось з родичів, має бути при пологах поруч з дружиною. Курс дасть йому впевненість в собі, щоб не переживати за свій стан, а відчути себе супергероєм і покохати свою дружину у сотню разів більше".
Для тих чоловіків, які не мають змоги потрапити на авторський курс, Артур Федорків викладає відео про батьківство у його особистому Tiktok-каналі, також планує створити сторінку в Instagram і окремий Tiktok-канал для проєкту "Буду татом".
Погода у Рівному та області на 10 березня
За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 10 березня на Рівненщині очікують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області: вночі — 0-5º морозу, вдень — 5-10º тепла. У Рівному: вночі — 2-4º морозу, вдень — 8-10º тепла.
Лучник з Рівненщини виборов право участі в XVII літніх Паралімпійських іграх
Спортсмен Рівненського регіонального центру "Інваспорт" Василь Наумчук виборов право на участь в XVII літніх Паралімпійських іграх в Парижі. Відповідний норматив він виконав на міжнародному турнірі з парастрільби з лука серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Досі лучники з Рівненщини не брали участь в Паралімпіадах.
У міжнародному турнірі з парастрільби з лука серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, які відбулися 2–7 березня у Дубаї, брали участь 226 спортсменів із 55 країн світу. Василь Наумчук посів 33 місце у змаганнях з парастрільби з класичного лука, поступившись у плей-оф чинному чемпіону світу з США.
“Три роки тому ми відкрили відділення стрільби з лука на базі Березнівського ліцею спортивного профілю. Василь Наумчук з Березнівщини, наразі є спортсменом-інструктором Укрцентру “Інваспорт” штатної збірної команди України зі стрільби з лука, серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. За підсумком класифікаційних вимог є чітка вимога з виконанням нормативів. Василь виконав цю вимогу”, — розповів заступник директора Рівненського регіонального центру "Інваспорт" Володимир Мурін.
Змагання відбудуться в Парижі з 28 серпня до 8 вересня 2024 року.