"Садок — це моє задоволення": історія садівника Віталія Чата з Рівненщини

73-річний садівник з Корця, що на Рівненщині, Віталій Чата понад десять років вирощує пальми, бамбук, хурму та інші плодові дерева.

Чоловік розповів журналістам Суспільного про те, як готує свій сад до доброго врожаю.

"Все маємо. Що в Україні родить — ми садимо. В теплиці маю хурму, виноградом займаюся, багато персиків, фундук, ожина, лохина — все є. Трохи займався ківі, але не виходить. Ростуть гумі — це екзотичні рослини. Груш багато сортів, яблук — до 40 сортів зимових, літніх та осінніх. Персиків багато — до 20 сортів", — зазначив Віталій Чата.

Віталій Чата. Фото: Суспільне Рівне

Садівник зауважив, що весняна обрізка фруктових дерев дуже важлива:

"Зараз треба ставати до обрізки дерев. Чим більше ви обрізаєте дерева, то плодоношення стає краще. Обрізати починаємо з того, що заважає. Маю інструмент електричний, працює, як пташка".

Віталій Чата розповів, що в саду працює з ранку й до вечора.

"Я вже на пенсії. Тяжко, немає кому працювати, але мені це приносить задоволення. Маю плоди цілу зиму, можна людям продати. В тому році 700 кг віддав на ЗСУ, бо було більше рядів, а в цьому році — менше", — зазначив садівник.

За п'ятирічними персиками — особливий догляд, зазначив чоловік.

"Персики — моя улюблена тема. Це нова культура, яка прийшла з півдня, а там тепло, стійка погода. Ми вже переходимо на захід України, але клімат теж змінюється в теплу сторону. Однак персики хворіють. На півдні персик швидко перехворів і нове чисте листя відростає. Весною з персиком важко, але є результат і задоволення", — зауважив Віталій Чата.

Фото: Суспільне Рівне

Окрім фруктів садівник вирощує горіхи, зокрема фундук.

"Кажуть, що фундук живе сто років, тобто коли тато і мама садять, то не для дітей і внуків, а для правнуків. Раніше нам фундук привозили з Туреччини та Китаю", — додав він.

Віталій Чата розповів, що планує розширити територію саду й висадити нові плодові дерева:

"Садок — це моє задоволення, це моє улюблене хобі. Задоволений своєю працею, хоча на старість можна було б вже сидіти, але не виходить".

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