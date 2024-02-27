Двоє старшокласників з Рівненщини розробили і презентували інтерактивну карту України. Вона з допомогою діодів сповіщає про повітряну тривогу в областях. Над проєктом працювали три місяці, гроші на виготовлення карти збирали всією школою на благодійному ярмарку.
Про те, як вигадали та втілили в життя свою ідею, Суспільному розповіли автори проєкту, старшокласники Вараського ліцею №4 Дмитро Сачук та Максим Тендлер.
Зі слів 11-класника Дмитра Сачука, спочатку він хотів створити телеграм-бота, який сповіщатиме про повітряні тривоги, попросив токенСпеціальний апаратно-програмний пристрій, який захищає особисті ключі від копіювання чи зміни зловмисниками у Alerts.in.uaІнтерактивна мапа, що відображає повітряні тривоги та інші загрози в Україні. Він розповів про це другу Максимом Тендлеру — й у хлопців з'явилася ідея створити діодну карту:
“Ми посиділи, подумали, прийшли на вчительську педраду і розказали, що це за карта, як вона має працювати. Замовили фанерну основу, підложку, електроніку. І почали роботу. Все це працює через телеграм-бота. В нас є світлодіоди, кожен з них — це окрема область. Через бот ми можемо поставити або режим “ліхтарика” — вся карта світиться одним кольором, або режим “прапора” — коли світиться синьо-жовтим, або поставити режим “повітряної тривоги”.
Дмитро Сачук зазначив, що раніше нічого подібного не робив. Він захоплюється радіотехнікою, радіоелектронікою та радіоаматорством. Ідеї й поради шукає в інтернеті або запитує у друга — десятикласника Максима Тендлера:
“Цікавлюсь раціями, вмію користуватися комп'ютерною технікою, можу спаяти чи зібрати електричну схему, автомобіля, наприклад. Я більше по частині програмування, знаю, що таке коднабір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина, як він пишеться, а Максим більше розуміється у технічній частині, по електроніці”.
Максим Тендлер теж цікавиться радіотехнікою. Хлопець розповів — всьому, що вміє, навчився самостійно, шукаючи потрібну інформацію:
“Мені сподобалось. Це мій перший такий масштабний проєкт. Там принцип роботи нескладний — карта з ESP32серія мікроконтролерів типу «система на кристалі», що мають інтегровані контролери Wi-Fi і Bluetooth, низьке енергоспоживання і невисоку ціну з адресними світлодіодами, все під'єднано до інтернету. Не скажу, що було страшно починати. Я відразу знав, що все вдасться!”
Як розповіла заступниця директора Вараського ліцею Наталія Гусейнова, школярі вигадали ідею створення самі та попросили підтримки у фінансуванні проєкту:
“Певно, у грудні десь під час чергової повітряної тривоги ми сиділи в нашому укритті, підійшли наші учні Максим Тендлер та Дмитро Сачук. Кажуть, що хотіли б зробити подарунок для школи — інтерактивну карту, яка б світилася під час тривоги, щоб була під’єднана до інтернету. І попросили допомоги у фінансуванні, бо основу карти треба було купити”.
За словами Наталії Гусейнової, старшокласники розробили план втілення проєкту, презентували його учням та вчителям. Ідею підтримали й вирішили хлопцям допомогти:
“Вирішили, що частину коштів, які зберемо на шкільному різдвяному ярмарку в підтримку ЗСУ, віддамо хлопцям на втілення такого хорошого задуму. Паралельно хлопці створили банку для збору коштів в інтернеті. На ярмарку ми зібрали набагато більше, ніж очікували, тому частину віддали місцевим волонтерам, а потрібну для роботи над картою суму — школярам. Вони відразу замовили карту та необхідні деталі та почали роботу”.
Карту розмістили на першому поверсі ліцею. За даними заступниці директора, виготовлення коштувало приблизно п’ять тисяч гривень, але Максим та Дмитро все робили самі й часто працювали до пізнього вечора:
“Звісно, підказував наш електрик, якщо щось не виходило у хлопців. Але всі інструменти носили з дому, самі працювали, ніяким майстрам ми не платили за таку роботу. Нам дуже хочеться, щоб ця карта світилася тільки зеленими вогниками, щоб нарешті припинилися тривоги й настав мир на нашій землі”.
Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook