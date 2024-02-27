Двоє старшокласників з Рівненщини розробили і презентували інтерактивну карту України. Вона з допомогою діодів сповіщає про повітряну тривогу в областях. Над проєктом працювали три місяці, гроші на виготовлення карти збирали всією школою на благодійному ярмарку.

Про те, як вигадали та втілили в життя свою ідею, Суспільному розповіли автори проєкту, старшокласники Вараського ліцею №4 Дмитро Сачук та Максим Тендлер.

Зі слів 11-класника Дмитра Сачука, спочатку він хотів створити телеграм-бота, який сповіщатиме про повітряні тривоги, попросив токен у Alerts.in.ua. Він розповів про це другу Максимом Тендлеру — й у хлопців з'явилася ідея створити діодну карту:

“Ми посиділи, подумали, прийшли на вчительську педраду і розказали, що це за карта, як вона має працювати. Замовили фанерну основу, підложку, електроніку. І почали роботу. Все це працює через телеграм-бота. В нас є світлодіоди, кожен з них — це окрема область. Через бот ми можемо поставити або режим “ліхтарика” — вся карта світиться одним кольором, або режим “прапора” — коли світиться синьо-жовтим, або поставити режим “повітряної тривоги”.

Дмитро Сачук. Фото: Facebook Вараський ліцей 4

Дмитро Сачук зазначив, що раніше нічого подібного не робив. Він захоплюється радіотехнікою, радіоелектронікою та радіоаматорством. Ідеї й поради шукає в інтернеті або запитує у друга — десятикласника Максима Тендлера:

“Цікавлюсь раціями, вмію користуватися комп'ютерною технікою, можу спаяти чи зібрати електричну схему, автомобіля, наприклад. Я більше по частині програмування, знаю, що таке код, як він пишеться, а Максим більше розуміється у технічній частині, по електроніці”.

Максим Тендлер теж цікавиться радіотехнікою. Хлопець розповів — всьому, що вміє, навчився самостійно, шукаючи потрібну інформацію:

“Мені сподобалось. Це мій перший такий масштабний проєкт. Там принцип роботи нескладний — карта з ESP32 з адресними світлодіодами, все під'єднано до інтернету. Не скажу, що було страшно починати. Я відразу знав, що все вдасться!”

Максим Тендлер. Фото: Facebook Вараський ліцей 4

Як розповіла заступниця директора Вараського ліцею Наталія Гусейнова, школярі вигадали ідею створення самі та попросили підтримки у фінансуванні проєкту:

“Певно, у грудні десь під час чергової повітряної тривоги ми сиділи в нашому укритті, підійшли наші учні Максим Тендлер та Дмитро Сачук. Кажуть, що хотіли б зробити подарунок для школи — інтерактивну карту, яка б світилася під час тривоги, щоб була під’єднана до інтернету. І попросили допомоги у фінансуванні, бо основу карти треба було купити”.

Діодний макет карти повітряних тривог. Фото: Facebook Вараський ліцей 4

За словами Наталії Гусейнової, старшокласники розробили план втілення проєкту, презентували його учням та вчителям. Ідею підтримали й вирішили хлопцям допомогти:

“Вирішили, що частину коштів, які зберемо на шкільному різдвяному ярмарку в підтримку ЗСУ, віддамо хлопцям на втілення такого хорошого задуму. Паралельно хлопці створили банку для збору коштів в інтернеті. На ярмарку ми зібрали набагато більше, ніж очікували, тому частину віддали місцевим волонтерам, а потрібну для роботи над картою суму — школярам. Вони відразу замовили карту та необхідні деталі та почали роботу”.

Презентація карти. Фото: Facebook Вараський ліцей 4

Карту розмістили на першому поверсі ліцею. За даними заступниці директора, виготовлення коштувало приблизно п’ять тисяч гривень, але Максим та Дмитро все робили самі й часто працювали до пізнього вечора:

“Звісно, підказував наш електрик, якщо щось не виходило у хлопців. Але всі інструменти носили з дому, самі працювали, ніяким майстрам ми не платили за таку роботу. Нам дуже хочеться, щоб ця карта світилася тільки зеленими вогниками, щоб нарешті припинилися тривоги й настав мир на нашій землі”.

Робота над макетом. Фото: Facebook Вараський ліцей 4

Робота над проєктом. Фото: Facebook Вараський ліцей 4

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