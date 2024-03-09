На Рівненщині внаслідок ДТП у лікарні померла велосипедистка

На Рівненщині від отриманих травм під час ДТП в лікарні померла велосипедистка. За даними слідства, вона не надала перевагу у русі та зіткнулася з автомобілем.

Про це 9 березня повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

За її даними, зіткнення авто з велосипедом сталося 2 березня близько 13:30 на перехресті вулиць Пушкіна та Панаса Мирного у Радивилові.

"53-річна радивилівчанка, рухаючись велосипедом, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з автомобілем Renault Scenic під керуванням 30-річної місцевої жительки. Кермувальниця за результатами освідування була твереза", — зазначила речниця.

Велосипедистку у свідомості із травмами голови госпіталізували.

8 березня 53-річна жінка померла у реанімації дубенської лікарні. Як повідомляють, травми виявилися несумісні з життям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, а згодом перекваліфікували на частину другу — "що спричинило смерть потерпілого".

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook