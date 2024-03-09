НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Рівненщині внаслідок ДТП у лікарні померла велосипедистка
ДТПСМЕРТЬРегіони

На Рівненщині внаслідок ДТП у лікарні померла велосипедистка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП в Радивилові 2 березня 2024 року
Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині від отриманих травм під час ДТП в лікарні померла велосипедистка. За даними слідства, вона не надала перевагу у русі та зіткнулася з автомобілем.

Про це 9 березня повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

За її даними, зіткнення авто з велосипедом сталося 2 березня близько 13:30 на перехресті вулиць Пушкіна та Панаса Мирного у Радивилові.

"53-річна радивилівчанка, рухаючись велосипедом, не надала переваги в русі та допустила зіткнення з автомобілем Renault Scenic під керуванням 30-річної місцевої жительки. Кермувальниця за результатами освідування була твереза", — зазначила речниця.

Велосипедистку у свідомості із травмами голови госпіталізували.

8 березня 53-річна жінка померла у реанімації дубенської лікарні. Як повідомляють, травми виявилися несумісні з життям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, а згодом перекваліфікували на частину другу — "що спричинило смерть потерпілого".

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
Аварія у селі Струмівка за участі нетверезого водія
Нетверезий водій поблизу Луцька зніс рекламну вивіску
У Миколаєві зіткнулись два легковики: травмована водійка
У Миколаєві зіткнулись два легковики: травмована водійка
На Львівщині водій авто збив на смерть 36-річного чоловіка
На Львівщині водій авто збив на смерть 36-річного чоловіка
На початок