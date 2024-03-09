На війні проти РФ загинули двоє військових з Рівненщини — Олександр Касацький з Сарн та Олег Диновський з Тараканівської громади.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Олександр Касацький

Олександр Касацький проживав у Сарнах. Чоловіка мобілізували на початку повномасштабного вторгнення. Він служив у 104-й бригаді ТрО 60-му батальйоні "Поліські вовки".

47-річний головний сержант загинув 2 березня під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Прощання з Олександром відбудеться 10 березня:

11.00 — прощання вдома загиблого;

12:00 — чин похорону у Свято-Покровському храмі;

13:00 — прощання на центральній площі Сарн;

14:00 — поховання на Алеї Героїв на кладовищі.

Олег Диновський

Олег Диновський родом із села Тараканів, 1984 року народження.

Солдат загинув 5 березня біля Богданівки на Донеччині.

Про дату і час прощання з військовим у громаді повідомлять згодом.

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