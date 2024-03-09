На війні проти РФ загинули двоє військових з Рівненщини — Олександр Касацький з Сарн та Олег Диновський з Тараканівської громади.
Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Олександр Касацький
Олександр Касацький проживав у Сарнах. Чоловіка мобілізували на початку повномасштабного вторгнення. Він служив у 104-й бригаді ТрО 60-му батальйоні "Поліські вовки".
47-річний головний сержант загинув 2 березня під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Прощання з Олександром відбудеться 10 березня:
- 11.00 — прощання вдома загиблого;
- 12:00 — чин похорону у Свято-Покровському храмі;
- 13:00 — прощання на центральній площі Сарн;
- 14:00 — поховання на Алеї Героїв на кладовищі.
Олег Диновський
Олег Диновський родом із села Тараканів, 1984 року народження.
Солдат загинув 5 березня біля Богданівки на Донеччині.
Про дату і час прощання з військовим у громаді повідомлять згодом.
Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook