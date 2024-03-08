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Курс "Буду татом": у Рівному лікар безоплатно готує чоловіків до батьківства
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Курс "Буду татом": у Рівному лікар безоплатно готує чоловіків до батьківства

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Курс "Буду татом" у Рівному
Учасники курсу "Буду татом" та Артур Федорків. Фото: Facebook Артур Федорків

У Рівному лікар акушер-гінеколог з 12-річним стажем проводить безоплатні зустрічі для чоловіків. У неформальній розмові він дає поради майбутнім батькам, як підтримати дружину до, під час та після пологів. Авторський курс "Буду татом" проходить у перинатальному центрі щомісяця. Наступна зустріч відбудеться 10 березня.

Про це Суспільному розповів лікар, засновник і автор курсу "Буду татом" Артур Федорків.

Як виникла ініціатива та в чому вона полягає

"Ідея створення такого курсу виникла ще у каранинні часи COVID-19, коли татусі, які завжди працювали, залишилися вдома з дітьми. Я стикнувся з тим, що більшість з них не вміють проводити час з дитиною. І це все бере свій початок з вагітності, народження дитини, післяпологового періоду. Тому мені хотілося створити курс саме для татусів — дати їм знання і розуміння всього, що відбувається з вагітною дружиною, як її підтримати, зрозуміти, щоб це не провокувало зайвих непорозумінь і проблем. Щоб він прийшов на пологи, а не боявся їх, вмів підтримати жінку і пройшов цей шлях разом з нею", — зазначив лікар.

З його слів, батьківський інстинкт у чоловіків — набутий, у жінок — вроджений:

"Чоловіки думають, що стануть татом після народження. Коли народжується дитина, вони собі кажуть: «Я буду займатися дитиною, коли вона піде до школи». Коли вона йде до школи — мама вчить уроки, а тато вже буде потім виховувати. І так роль батька досить часто нівелюється і сім’ї через це також розпадаються, бо не всіх жінок таке влаштовує. Курс направлений на те, щоб дати чоловікам усі необхідні знання, вміння, можливість бути щасливим в колі родини, щоб вони могли жити й насолоджуватися своєю сім'єю", — розповів Артур Федорків.

Він зауважив, що на зустрічі запрошує лише чоловіків:

"Ми не пускаємо жінок, тому що я хочу, щоб це була не лекція. В мене свій підхід до цього курсу. У нас є до трьох годин часу, щоб обговорити все, що цікавить батьків. Це відверта розмова, де чоловік може ставити будь-які запитання, які його хвилюють, без осуду жінки, яка буде сидіти поруч".

Чи має попит курс серед чоловіків та що він може дати майбутнім батькам

Артур Федорків розповів, що зустрічі для майбутніх батьків є безоплатними та відбуваються щомісяця в обласному перинатальному центрі.

"Це перший проєкт в Україні, такого раніше ніхто не робив. Я читав такі лекції по різних містах країни, а зараз бачу, що це треба робити максимально ефективно в нашому місті. Це вже буде п'ята наша зустріч. У Рівному почався цей проєкт в серпні 2023 року. Пройшли курс вже більш як сто татусів і кожного разу кількість учасників збільшується", — розповів лікар.

Наступна зустріч у рамках курсу "Буду татом" відбудеться 10 березня о 12:00. Аби стати учасником рекомендують попередньо зареєструватися. Зі слів Артур Федорківа, станом на 8 березня це зробили вже понад 20 чоловіків.

Лікар пояснив, що може дати його курс майбутньому батьку:

"Розуміння того, що його роль не зводиться до зачаття дитини. Це дасть прості лайфхаки — як доглядати за дитиною, як підтримати жінку, як зменшити больові відчуття під час пологів. І взагалі — яка роль батька в пологовій залі й чому саме він, а не хтось з родичів, має бути при пологах поруч з дружиною. Курс дасть йому впевненість в собі, щоб не переживати за свій стан, а відчути себе супергероєм і покохати свою дружину у сотню разів більше".

Для тих чоловіків, які не мають змоги потрапити на авторський курс, Артур Федорків викладає відео про батьківство у його особистому Tiktok-каналі, також планує створити сторінку в Instagram і окремий Tiktok-канал для проєкту "Буду татом".

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