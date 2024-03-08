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Україна та Польща близькі до вирішення суперечки щодо імпорту агропродукції — Качка
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Україна та Польща близькі до вирішення суперечки щодо імпорту агропродукції — Качка

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Україна
Заступник міністра економіки Тарас Качка. Фото: УНІАН

Україна та Польща працюють над подоланням напруженості на спільному кордоні та вже близькі до домовленості щодо імпорту української агропродукції.

Про це в інтерв'ю Euractiv розповів заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка.

"Ми дуже близькі до розробки заходів, які будуть індивідуальними, тимчасовими та корисними для відновлення довіри між усіма зацікавленими сторонами", — сказав він.

Качка додав, що Україна готова "захищати інтереси (своїх — ред.) сусідів", визнаючи стурбованість фермерів Польщі, а також Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

Урядовець також привітав схвалення пропозиції торговельним комітетом Європейського парламенту щодо перегляду торгових відносин між ЄС та Україною.

"Ми готові до необхідних правил або інструментів у нашій двосторонній торговельній угоді, щоб збалансувати вплив торгівлі на регіон і ЄС", — сказав Качка.

Відповідаючи на питання про односторонні заборони українського імпорту, які досі діють у Польщі, Угорщині та Словаччині, Качка сказав, що "в екстреній ситуації" можна терпіти певні збої в торговельній політиці, але "не назавжди".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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