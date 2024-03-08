Cейм Польщі закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з Росії та Білорусі

Cейм Польщі закликав Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в Європейський Союз сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі. Нижня палата польського парламенту у четвер, 7 березня, ухвалила резолюцію "Про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до ЄС".

Про це повідомляється на сайті Сейму.

“Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу”, — йдеться в документі.

Згідно з резолюцією, імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

“Наш моральний обов’язок — зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України”, — відзначили депутати Сейму.

Вони наголосили, що Росія продовжує реалізувати свою стратегію використання продуктів харчування як зброї та спричиняє перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу.

“Тому ключовим пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його помічників у Мінську”, — йдеться у резолюції.

У Сеймі також наголосили на необхідності вжити заходи для захисту чутливих секторів ринку від надмірного імпорту з України. Депутати очікують, що Єврокомісія "терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною".

У документі також ідеться про необхідність перевірки положень Європейської зеленої угоди.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава офіційно звернеться до Європейської Комісії із закликом щодо повної блокади на ввезення до Євросоюзу будь-якої агропродукції з Росії та Білорусі.