Якщо росіяни не залишать ЗАЕС, Україна вимагатиме посилення санкцій — Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи ухвалену 7 березня резолюцію Ради керуючих МАГАТЕМіжнародне агентство з атомної енергії. про термінове повернення ЗАЕС під повний контроль української влади, заявив, що у разі відмови російської сторони виконувати таке рішення, Україна вимагатиме посилення санкцій.
Про це Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації Запорізької атомної станції. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти й, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на ЗАЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту", — сказав міністр.
Галущенко нагадав, що Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої українською делегацією резолюції є важливим досягненням.
"У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі — 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ — з нами", — сказав Галущенко.
7 березня Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів схвалила проєкт резолюції про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Зокрема, документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.
Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.
Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.
- 2 лютого 2024 року на тимчасово захопленій ЗАЕС з першого лютого 2024 року працівникам українського "Енергоатома", які не підписали договори з "Росатомом", заборонили доступ до ЗАЕС.
- 19 січня у МАГАТЕ повідомили, що російська армія знову замінувала окуповану нею Запорізьку АЕС. Зазначається, що вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо електростанції, що є несумісним зі стандартами безпеки, заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Торік у листопаді ЗАЕС була розмінована.
- 17 січня експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.
- 3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.
- 5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".
- 3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.
- 3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;
- 28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;
- 25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;
- Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;
- 2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;
- 2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;
- 4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;
- 7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;
- 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.