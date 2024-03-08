Люксембург приєднався до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України

Люксембург доєднався до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Про це повідомляє оборонне відомство країни у соцмережі Х.

“Люксембург приєднується до чеської ініціативи щодо артилерійських боєприпасів на підтримку України. Це стане частиною наших спільних зусиль, спрямованих на надання вкрай необхідних можливостей Україні в її боротьбі з російським агресором”, — йдеться у повідомленні.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники України зібрали всі необхідні кошти для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

5 березня глава Франції Еммануель Макрон оголосив про приєднання до чеської ініціативиіз закупівлі снарядів для України за межами ЄС.

6 березня міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що країна приєднається до ініціативи Чехії стосовно закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.