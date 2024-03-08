У Міністерстві закордонних справ Китаю підбили підсумки візиту спецпредставника з питань Євразії Лі Хуея в Україну.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті відомства.

"Удень 7 березня 2024 року Лі Хуей прибув поїздом до Києва, аби продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи", — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, спецпредставник "провів відверті та дружні перемовини стосовно китайсько-українських відносин" з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, главою Мінекономіки Юлією Свириденко та очільником МЗС Дмитром Кулебою.

"Ввечері того ж дня він залишив Київ поїздом", — додали у міністерстві.

2 березня Лі Хуей відвідав Москву, де обговорив війну РФ проти України.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.