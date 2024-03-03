Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей 2 березня відвідав Москву. Він обговорив війну в Україні з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС", посилаючись на МЗС РФ, у відомстві заявили, що між дипломатами відбувся "дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи". Зокрема було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки.

28 лютого у МЗС КНР повідомляли, що спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей проведе другий раунд "човникової дипломатії" і планує приїхати в Україну на початку березня. Він також відвідає країни Європи.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.