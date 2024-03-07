Цьогоріч на Донеччині почнеться розмінування полів, у 2023 році область не входила у державний план розмінування. На 2024 рік в Донецькій області запланували очистити понад 12 тисяч гектарів. Над розмінуванням сільськогосподарських земель у громадах працюватиме кілька операторів протимінної діяльності. Роботи проводитимуть у три черги.

Які організації працюватимуть та у яких громадах в першу чергу — Суспільному Донбас розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Олена Рибакова.

На сьогодні на Донеччині потрібно розмінували 61 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомила Рибакова.

Розмінування потребують 61 500 га земель сільськогосподарського призначення. Ілюстративне фото: УНІАН

"З 2014 року втрачена більш ніж половина земель, пропорційно — це і посівні площі, а ті поля які, знаходяться близько від лінії зіткнення, ніхто не засіває з безпекових причин. Але є ділянки, які можна очистити від вибухонебезпечних предметів і використовувати у сільському господарстві, оскільки запит від місцевих фермерів на це є", — розповіла заступниця директора агропромислового розвитку та земельних відносин обладміністрації.

Вона зазначила, що такі угіддя є на деокупованих територіях — це Лиманська, Святогірська громади, а також сільськогосподарські ділянки в районі Великої Новосілки та ті, які розташовані не ближче, аніж за 20 кілометрів від фронту.

"На розмінування у Донецькій області цього року визначені 12,8 тис. га — це досить суттєва площа. Для їхнього очищення залучені три недержавні оператори протимінної діяльності. Це товариство з обмеженою відповідальністю "Demining Solutions", представництво "HALO Trust" в Україні та "Благодійний фонд "Швейцарський фонд з протимінної діяльності FSD Ukraine". Вони вже поділили по громадах території: хто за які відповідатиме", — зазначила Рибакова.

Вона також зауважила, що двоє з цих операторів можуть виконувати увесь комплекс робіт: обстеження, виявлення та знешкодження, ще один — в процесі отримання ліцензії на знешкодження ВНП.

Міна у полі поблизу Слов'янська, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Розмінування полів у Донецькій області буде у три черги

За словами Олени Рибакової, вже визначена почерговість розмінування.

"Донецька ОДА з громадами визначила три черги. Спершу розміновуватимуть території, що менш забруднені та знаходяться далі від лінії зіткнення. У першу чергу проводитимуться роботи на 6,7 тисячі гектарів. Переважно це деокуповані громади — Святогірська та Лиманська", — розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Розмінування проводитиметься у взаємодії з ДСНС та військовими. Нині відповідальні компанії у процесі відкриття своїх представництв в регіоні.

"Координація буде обов'язково. Звичайно такого не буде, що одні мінують, а другі слідом розміновують — не треба шукати тут зраду. Оператори виконуватимуть роботу тільки за погодженням з відповідними підрозділами ЗСУ і тільки там, де потрібно перевірити сільсьгоспугіддя на наявність чи відсутність мін або інших ВНП, щоб убезпечити аграріїв. Посівні площі в області дуже скоротилися, але життя людей важливіші, а випадки підривів на полях були. Фермери і так намагаються засіяти усі доступні шматочки", — запевнила Олена Рибакова.

Компенсації аграріям за розмінування від держави

Залишки російської ракети на полі у Харківській області. Жовтень 2022 року. Фото: Юлія Токар / Суспільне Харків

Наразі уряд розробляє механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування.

Пропонується наступний підхід, якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати. Пілотний конкурс із продажу таких послуг відбувся на Житомирщині.

"У бюджеті на 2024 рік закладені на потреби гуманітарного розмінування 2 млрд грн. Кошти планується спрямувати на підтримку сільгосппідприємств, які купуватимуть послуги з розмінування через аукціон", — зазначається на сайті Верховної Ради України.

"Поки ця програма в проєкті, але активно обговорюється. Однак, у нас ситуація інакша від решти областей, навіть тієї ж Херсонської. У нашому регіоні ворог активізувався, тому у місцевих фермерів менше впевненості в доцільності у вкладанні власних коштів у розмінування, але цілком можливо, що з появою такої програми будуть і охочі", — зазначила Суспільному Донбас Рибакова.

Що відомо про розмінування на Донеччині

ДСНС на Донеччині виявили та знищили майже 130 тисяч вибухонебезпечних предметів. Фото: головне управління ДСНС України у Донецькій області/Facebook

На 1 березня 2024 року працівники ДСНС в Донецькій області обстежили та розмінували територію площею 5 129 га. Виявили та знищили 128 799 вибухонебезпечних предметів, повідомили в облдержадміністрації.

Роботи з очищення територій Донеччини виконують 16 піротехнічних підрозділів, 10 з яких — з інших областей.

У зв’язку з недостатньою кількістю підрозділів, враховуючи безпекову складову, а також активні бойові дії, діяльність ДСНС сконцентрована лише на об’єктах інфраструктури та оперативному реагуванню на заявки від громадян та по факту виявлення ВНП.

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