Кількість поранених внаслідок обстрілу Покровська збільшилась до трьох

У Покровську через ранкову ракетну атаку легкі поранення отримали троє людей.

Про це Суспільному Донбас повідомив начальник МВА Сергій Добряк.

"Це легкі поранення, вони амбулаторно лікуються. Склом поранилися", — сказав очільник Покровської громади. Під час обстрілу люди перебували вдома, уточнив він.

За словами начальника МВА, станом на 12 годину у місті пошкоджені:

14 багатоквартирних будинків,

4 приватних будинки,

2 заклади освіти,

18 автівок,

газогін.

"Найбільше постраждав мікрорайон, куди у двір "прилетіло". Там не тільки вікна, двері будинків, а й покрівлі пошкоджені. У решті будівель, будинків, закладів освіти посипалися вікна", — додав Добряк.

Комунальники працюють на місцях обстрілу, фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу, газогін мають полагодити до кінця завтрашнього дня. Людям пошкоджених будинків надають будівельні матеріали.

Що відомо про обстріл Покровська 3 березня

О 06:32 3 березня у Покровській МВА повідомили, що у громаді було чутно звуки вибухів. Зранку 3 березня російські військові ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста Покровськ Донецької області. Загиблих внаслідок обстрілу немає, поранені 24-річна та 52-річна жінки. Це вже десятий обстріл з початку року, уточнили у МВА.

Армія РФ о 6:30 вдарила ракетою "Іскандер-М".

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram