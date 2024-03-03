Кількість поранених внаслідок обстрілу Покровська збільшилась до трьох

У Покровську через ранкову ракетну атаку легкі поранення отримали троє людей.
Про це Суспільному Донбас повідомив начальник МВА Сергій Добряк.
"Це легкі поранення, вони амбулаторно лікуються. Склом поранилися", — сказав очільник Покровської громади. Під час обстрілу люди перебували вдома, уточнив він.
За словами начальника МВА, станом на 12 годину у місті пошкоджені:
- 14 багатоквартирних будинків,
- 4 приватних будинки,
- 2 заклади освіти,
- 18 автівок,
- газогін.
"Найбільше постраждав мікрорайон, куди у двір "прилетіло". Там не тільки вікна, двері будинків, а й покрівлі пошкоджені. У решті будівель, будинків, закладів освіти посипалися вікна", — додав Добряк.
Комунальники працюють на місцях обстрілу, фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу, газогін мають полагодити до кінця завтрашнього дня. Людям пошкоджених будинків надають будівельні матеріали.
Що відомо про обстріл Покровська 3 березня
О 06:32 3 березня у Покровській МВА повідомили, що у громаді було чутно звуки вибухів. Зранку 3 березня російські військові ракетами обстріляли один з житлових мікрорайонів міста Покровськ Донецької області. Загиблих внаслідок обстрілу немає, поранені 24-річна та 52-річна жінки. Це вже десятий обстріл з початку року, уточнили у МВА.
Армія РФ о 6:30 вдарила ракетою "Іскандер-М".
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