На Донеччині від обстрілів поранені четверо жителів

Протягом 2 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали троє жителів у Мирнограді та одна людина у Берестках. Загиблих минулої доби не було.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1875 загинули,
- 4641 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram