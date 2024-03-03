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На Донеччині від обстрілів поранені четверо жителів
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На Донеччині від обстрілів поранені четверо жителів

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На Донеччині від обстрілів поранені четверо жителів
Зруйновані автівки на місці обстрілу Покровська 3 березня. Фото: Покровська МВА/Telegram

Протягом 2 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали троє жителів у Мирнограді та одна людина у Берестках. Загиблих минулої доби не було.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1875 загинули,
  • 4641 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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