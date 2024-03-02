Протягом доби 1 березня та у ніч на 2 березня Сили оборони України ліквідували 960 російських військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 415640 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 6624 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 12611 (+29) од,
- артилерійських систем – 10153 (+47) од,
- РСЗВ – 1003 (+3) од,
- засоби ППО — 696 (+5) од,
- літаків – 346 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
- крилаті ракети — 1915 (+3),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
- спеціальна техніка — 1617 (+6).
Дані уточнюються.
Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня
В Одесі дві людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.
Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.