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ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу військових РФ та 14 російських танків — Генштаб
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ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу військових РФ та 14 російських танків — Генштаб

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ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу військових РФ та 14 російських танків — Генштаб
Плакат з зображенням російського військового на вулиці Санкт-Петеребура, Росія, 6 жовтня 2023 року. Ілюстративне фото: AP

Протягом доби 1 березня та у ніч на 2 березня Сили оборони України ліквідували 960 російських військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 415640 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 6624 (+14) од,
  • бойових броньованих машин — 12611 (+29) од,
  • артилерійських систем – 10153 (+47) од,
  • РСЗВ – 1003 (+3) од,
  • засоби ППО — 696 (+5) од,
  • літаків – 346 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
  • крилаті ракети — 1915 (+3),
  • кораблі /катери — 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
  • спеціальна техніка — 1617 (+6).

Дані уточнюються.

Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня

В Одесі дві людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.

Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.

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