На Харківщині нацгвардійці проходять курс підготовки у піхотинці

Бійці Східного управління Нацгвардії відпрацьовують евакуацію побратимів із пораненнями, навчаються як оборонятися під час штурмів окопів і розпилення газу. Це програма курсу базової підготовки піхотинця, яку проводять на Харківщині.

Нацгвардієць Ярослав з Харківщини служить дев'ять років. У 2022 році він брав участь у вересневому контрнаступі, його група взяла в полон під Балаклією російських розвідників.

Нацгвардієць Ярослав під час тренувань, Харківська область, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Харків

"Російські війська тоді дуже сильно накивали п’ятами, і бої мали трішки інший характер. Тобто, ми працювали навздогін. Нині дуже змінилася війна, бо є розвиток у напрямку FPV-дронів. На жаль, ми бачимо що дуже підготовлені хлопці не можуть вести деякі операції через те, що РФ також використовує FPV-дрони", — каже гвардієць Ярослав.

Усіх учасників курсу називають рекрутами — незалежно від звань, каже керівник навчань на позивний "Фізрук". Наймолодшому гвардійцю 22 роки, найстаршому — 57 років.