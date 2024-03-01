Останні новини Харкова та Харківської області за 2 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
На Харківщині нацгвардійці проходять курс підготовки у піхотинці
Бійці Східного управління Нацгвардії відпрацьовують евакуацію побратимів із пораненнями, навчаються як оборонятися під час штурмів окопів і розпилення газу. Це програма курсу базової підготовки піхотинця, яку проводять на Харківщині.
Нацгвардієць Ярослав з Харківщини служить дев'ять років. У 2022 році він брав участь у вересневому контрнаступі, його група взяла в полон під Балаклією російських розвідників.
"Російські війська тоді дуже сильно накивали п’ятами, і бої мали трішки інший характер. Тобто, ми працювали навздогін. Нині дуже змінилася війна, бо є розвиток у напрямку FPV-дронів. На жаль, ми бачимо що дуже підготовлені хлопці не можуть вести деякі операції через те, що РФ також використовує FPV-дрони", — каже гвардієць Ярослав.
Усіх учасників курсу називають рекрутами — незалежно від звань, каже керівник навчань на позивний "Фізрук". Наймолодшому гвардійцю 22 роки, найстаршому — 57 років.
У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
На Алеї Слави у Харкові віддали шану загиблим тероборонівцям 113-ї бригади. 2 березня 2022 року російські війська скинули авіабомбу на вулицю Селянську, де був штаб бригади.
До стели на 18-му кладовищі прийшли рідні полеглих бійців та їхні побратими.
У 2022 році внаслідок удару РФ Лідія Соколенко втратила сина. Денис Соколенко працював водієм, у перший день повномасштабної війни пішов до тероборони. Про те, що син служить, Лідія не знала. На той час вона була в окупації.
"Денис був веселим, весь час шуткував. Я не знала, що він піде служити. Він подзвонив своїй доньці, їй розповів, а я не знала. Росіяни — ніхто і ніщо, стільки горя людям завдали", — каже мати полеглого тероборонівця Лідія Соколенко.
За словами військового капелана 113-ї бригади Юрія Потикуна, на Алеї Слави в Харкові поховані понад 50 бійців бригади.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 2 березня
На Куп’янському напрямку РФ чотири рази атакувала позиції в районі Табаївки. Російські війська завдали авіаударів поблизу Берестового.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди.
На Куп’янському напрямку під вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане.
Другі роковини влучання у Палац праці у Харкові: як відновлюються поранені аптекарки
2 березня 2022 року харківські фармацевтки Людмила Потабрик та Ніна Жук були на робочому місці — в аптеці у Палаці праці в центрі Харкова, коли по будівлі вдарила російська ракета. Жінки дістали поранення обличчя, тіла, кінцівок. За два роки вони на двох пережили близько 20 операцій.
49-річна Ніна Жук працює на вулиці Москалівській. 2 березня 2022 року її перекинули працювати до аптеки в центрі Харкова, бо потрібно було перерахувати товар.
"Коли був вибух, я не пам'ятаю. Опинилася на сходах до другого залу. Я без свідомості впала і по мені почали ходити. Я намагалася якось закричати, щоб позначити себе. І коли голос подала, чую, охоронець кричить: "Зараз, Ніночко, зараз" і починає мене відкопувати. Я відчула, що щось ворушиться, значить, думаю, мене знайшли, значить, я залишуся живою", — згадує Ніна Жук.
Міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки удару РФ по Харкову
Внаслідок атаки пошкоджені вісім житлових будинків. Зокрема, вибиті 277 вікон у квартирах, ще 17 — у місцях загального користування.
Про це повідомила пресслужба міськради з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
"Безпілотник упав між житловими будинками. Згоріли автомобілі, які були припарковані поруч. Пошкодження на мережах тепло- та водопостачання комунальники вже усунули", — сказано в повідомленні.
Як усувають наслідки атаки "Шахеда" по Харкову
Десять будинків пошкоджені у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотниками 2 березня. Про це розповів голова Шевченківської райадміністрації Володимир Котковський. За його словами, вибиті щонайменше 150 вікон, пошкоджений водогін.
Бійці "Сталевого кордону" вдарили по позиціях росіян на Харківщині
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Вибуховим шквалом накрило позицію окупантів на Харківщині. Зусиль до цього доклали прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". Втрати противника уточнюються", — сказано у повідомленні.
"Металіст 1925" програв "Минаю"
Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь "Миная", повідомила пресслужба харківського клубу. Голи забили Корнійчук та Скиба. Другий гол "Металіст 1925" пропустив на додаткових хвилинах. Під час гри з поля вилучили гравця клубу з Харкова Ростислава Русина.
У Харкові трамваї №6, №8, №16, №16А та №27 змінять маршрути 3 березня
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в'їзду Семиградського до вул. Героїв Праці, а також на Салтівському шосе та у пров. Салтівському припинять з 09:30 до 15:00 3 березня. Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №6: розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — пл. Конституції — просп. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
- №8: розворотне коло "Вул. Одеська" — просп. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — пл. Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
- №16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
- №27: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — просп. Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське".
Погода у Харкові та області на 3 березня: дані обласного гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º морозу, вдень 3-5º тепла.
Удар по Куп'янську: пошкоджений автомобіль пораненого волонтера
Росіяни завдали авіаудару близько 09:20. Удар прийшовся на околиці міста. У поліції Харківщини повідомили, що пошкоджений легковий автомобіль пораненого чоловіка.
Що відомо про удар по Липцях вранці 2 березня
Росіяни вдарили по селу С-300, повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, пошкоджені будівля місцевої ради, нова водонапірна вежа та житлові будинки.
55-річний волонтер поранений під час авіаудару по Куп'янську
Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.
"За попередньою інформацією, ворог використав КАБ. Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи", — сказано у повідомленні.
Наслідки влучання по Шевченківському району Харкова
"У нас пошкоджено близько 10 будинків. Ведуться роботи з усунення наслідків. Тривають роботи із закриття контурів, проводимо роботи по ліквідації порушення трубопроводів. Дуже великий обсяг сміття, асфальтного покриття перебуває зараз на дахах. Орієнтовна кількість пошкоджених вікон — понад 150. Це і в приміщеннях, і в місцях загального користування. Робота триває по підрахунку пошкоджених вікон, тому що будинки, які розташовані віддалено звідси, теж пошкоджені, й ми не можемо залишати їх осторонь", --розказав Суспільному голова адміністрації Шевченківського району Харкова Володимир Котковський.
Російський обстріл Харкова пошкодив квартиру вдови українського захисника
Це Олена Велика, жителька будинку по вулиці Отакара Яроша, поблизу якого російський "Шахед" влучив вночі 2 березня. У її квартирі повилітали всі вікна. У Шевченківський район Олена переїхала з Холодногірського — на початку повномасштабного вторгнення її житло було пошкоджене обстрілами.
Каже: близько півночі почула дзижчання, встигла вискочити в коридор — вибух.
"Я думала, що у будинок влучило — такий вибух був сильний. Вже було таке, що вибухи поряд, але ось так сильно — перший раз. Почалася пожежа, машини вибухали. Перелякалися, звісно", — говорить харків'янка.
Від вибухової хвилі впала фотографія чоловіка Олени Костянтина Великого. Жінка каже, що після вибуху одразу поставила її на місце.
"Мій чоловік — Костянтин Великий. Дістав тяжке поранення 9 вересня 2023 року. Помер у госпіталі 23 вересня, не приходячи до тями. Воював у Донецькій області, брав участь у бойових діях під Бахмутом. Смертельне поранення дістав у Запорізькій області, захищаючи нашу Україну", — говорить Олена
У Харкові дитина втекла з дому через сварку з матір'ю та ніч перебувала на вулиці
Матір вчинила сварку із дитиною через небажання дівчини роботи домашнє завдання. 10-річна дитина втекла з дому та до ранку не повернулася. Жінка звернулась до поліції з повідомленням про зникнення доньки, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"У зв'язку з переохолодженням дитини працівники поліції викликали медичну допомогу та доставили її до лікарні. Наразі життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Вона тимчасово перебуватиме у медичній установі", — сказано у повідомленні.
Енергетична ситуація у Харківській області: дані Міністерства енергетики
"Енергетики відновили електропостачання 16 абонентам, які довгостроково залишалися без світла через бойові дії. Всього в області без світла 13,5 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах. Без постачання газу залишаються понад 350 абонентів", — сказано у повідомленні.
Про підозру в державній зраді повідомили двом жителям Куп’янського району
Про це повідомила пресслужба ДБР у Полтаві.
"Один з фігурантів — колишній правоохоронець. До лав загарбників приєднався фактично з перших днів окупації Куп’янська. На службовому автомобілі він супроводжував колони з російськими військовими. Пізніше допомагав їм розбудовувати місцевий каральний орган. Також чергував на блок-постах та відбирав автомобілі у місцевих мешканців, які передавав окупантам За роботу на ворога чоловік встиг отримати близько 80 тисяч російських рублів, а після звільнення регіону втік до РФ", — сказано у повідомленні.
"Інша зрадниця до окупації Куп’янська працювала в місцевому відділі Державної міграційної служби. Вона теж добровільно вирішила перейти на бік ворога. Отримавши керівну посаду у створеній росіянами міграційній службі зрадниця відповідала за те, аби місцеві мешканці за спрощеною процедурою отримували російські паспорти. Під час звільнення району так само втекла до РФ", — повідомили у ДБР.
У Харкові усувають наслідки атаки по Шевченківському району
Працівники "Харківспецбуду" з 06:30 працюють на місці влучання російського дрона у Шевченківському районі міста, розказав Суспільному водій підприємства Сергій Конишев.
"О 06:30 з працівниками вже був тут. Працюватимемо, поки не засклять усі вікна — не будемо ж людей лишати на морозі, поки ж не літо. Може, працюватимемо до шостої, а, може, і до восьмої. На Новий рік працювали до дванадцятої", — говорить комунальник
Удар по Харкову: відео з місця подій
Репортаж Суспільне Харків з місця удару російського "Шахеда" по Шевченківському району вночі 2 березня.
Жителя Чкаловського підозрюють у крадіжці з гаража
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"Наприкінці січня до поліції по допомогу звернувся 65-річний чоловік. Він розповів, що хтось проник в його гараж, який знаходиться на території сільського господарства, та викрав сантехнічні й металеві вироби", — сказано у повідомленні.
У злочині підозрюють 35-річного мешканця селища Чкаловського, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.
Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Розмінування Харківщини: де лунатимуть вибухи
З 11:30 до 12:30 будуть проводитись контрольовані підриви за межами Вербівки, а з 10:00 до 12:30 — за межами Нової Гусарівки, повідомила Балаклійська МВА у Telegram.
Троє людей поранені під час обстрілів Вовчанська 1 березня
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"Упродовж доби росіяни масовано обстрілювали місто Вовчанськ. Пошкоджені приватні домоволодіння та багатоквартирний будинок. Поранення отримали три місцеві жителі", — сказано у повідомленні.
Удари по Харкову: коментар прокуратури
"Постраждали три жінки 76, 66 та 44 років. У всіх трьох — гостра реакція на стрес, медичну допомогу надано на місці", — повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, пошкоджено чотири будинки, 17 автомобілів та п'ять гаражів.
Протягом доби на Харківщині випалили щонайменше 7,5 га сухої трави
За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 12 разів відволікались на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету, повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.
"Вогнем випалено територію площею понад 7,5 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою", — сказано у повідомленні.
Росіяни вдарили по Липцях: дані поліції
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Липці, повідомила пресслужба поліції Харківщини. Внаслідок обстрілу горіли залишки автомобіля. На місці влучання утворилася вирва 5х5 м, глибиною п'ять м. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних домоволодінь.
Удар по Шевченківському району Харкова: дані керівника ОВА
Три людини звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес після влучання російського "Шахеда" по Шевченківському району Харкова. Поранених та загиблих не виявили, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
За його даними, пошкодженні скління вікон та балконів, п'ять гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 2 березня
На Куп’янському напрямку РФ наступальних дій не вела, повідомляє Генштаб.
"Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області", — сказано у повідомленні.
Де цієї ночі збивали російські дрони: дані Повітряних сил
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей", — повідомили у Повітряних силах.
"Металіст 1925" грає проти "Міная" з Ужгорода
Гра розпочнеться о 13:00, повідомила пресслужба харків'ян.
"Ми робимо все, щоб це не тиснуло. У нас є якісні хлопці, є досвідчені хлопці. У нас є також молодь, яка хоче себе проявити. Але ми, тренери, не хочемо, щоб цей тиск вплинув на їхню працю. Ми їдемо туди не у відпустку, а працювати. Намагатимемося продемонструвати це в суботу", — сказав напередодні гри тренер "Металіста 1925" Віктор Скрипник.
Наслідки удару по Шевченківському району Харкова: дані ДСНС
"Опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа. Горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв. м. Крім того, були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках", — сказано у повідомленні.
Погода на Харківщині 2 березня: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.
Удар по Харкову: свідчення
У Олексія Шерстюка внаслідок атаки "Шахеда" по Шевченківському району Харкова згоріло авто.
"Почув, наче мотоцикл гуде. Набирав (дрон — ред.) швидкість. Все більше і більше. Зрозуміло, що вже влучання. Спершу здавалося, що у будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифер летить. Потім вибіг, дивлюся — чотири машини горять. Одразу от вирва. Це 15-20 метрів (від будинку — ред.), — каже Олексій Шерстюк.
РФ вдарила "Шахедами" по Великому Бурлуку, загинув чоловік
76-річний житель Великого Бурлука на Харківщині загинув під завалами будинку. По оселі близько 00:10 2 березня влучив російський безпілотник, у будинку зайнялася пожежа, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
З сусіднього будинку поліцейські евакуювали літню жінку.