Сили ППО вночі знищили 14 з 17 "шахедів" — Повітряні сили

У ніч на 2 березня 2024 року українські сили ППО знищили 14 з 17 безпілотників, запущених російською армією.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема російські дрони були збиті у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також у п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено російський винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня

В Одесі дві людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.

Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.