НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили ППО вночі знищили 14 з 17 "шахедів" — Повітряні сили
ДронВторгнення Росії в УкраїнуЗСУВійнаПодії

Сили ППО вночі знищили 14 з 17 "шахедів" — Повітряні сили

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сили ППО вночі знищили 14 з 17 &quot;шахедів&quot; — Повітряні сили
Ілюстративне зображення дрона Shahed-136. Фото: radiotrek

У ніч на 2 березня 2024 року українські сили ППО знищили 14 з 17 безпілотників, запущених російською армією.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема російські дрони були збиті у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також у п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено російський винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня

В Одесі дві людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.

Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Одеса
Зеленський про дроновий удар по Одесі: "Українські діти — воєнні цілі РФ"
Зграя дронів: 3 школи і дитсадок Бучанської громади зібрали 120 тис. грн на дрони для ЗСУ
На ярмарках у школах і дитсадках Бучанської громади збирають гроші на ЗСУ
FPV-дрони та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині
FPV-дрони та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині
Суецький канал
"Ймовірно належав хуситам". Корабель ВМС Італії збив дрон у Червоному морі
На початок