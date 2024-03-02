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Безпілотник, ймовірно, влучив у будинок в Санкт-Петербурзі. Що відомо
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Безпілотник, ймовірно, влучив у будинок в Санкт-Петербурзі. Що відомо

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Вранці 2 березня безпілотник, ймовірно, влучив у житловий будинок у російському Санкт-Петербурзі. За попередніми даними, одну людину госпіталізували.

Про це пише російський телеграм канал Baza.

Зазначається, що жителі будинку на Піскаревському проспекті були евакуйовані. Також пошкоджені вікна у щонайменше чотирьох кварталах.

Водночас російське державне агентство ТАСС повідомило про "надзвичайну ситуацію" на територію Красногвардійського району Санкт-Петербургу.

Згодом агентство повідомило про вибиті вікна та пошкоджені балкони на двох поверхах.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що після інциденту шестеро людей звернулися за медичною допомогою. 92-річну жінку госпіталізували.

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