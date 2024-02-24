Нічна атака на Одесу та пожежа в Липецьку: головні новини ранку 24 лютого

В Одесі внаслідок атаки шахедів загинув чоловік; у російському Липецьку сталася пожежа на металургійному комбінаті; Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України та санкції від Канади, ЄС і США — Суспільне підготувало головні новини ранку 24 лютого.

1. В Одесі внаслідок атаки шахедів загинув чоловік

В Одесі внаслідок влучання "шахеда" загинув чоловік, ще три людини зазнали поранень. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки БпЛА був зруйнований одноповерховий житловий будинок в Приморському районі.

Подробиці: П'ять дронів типу Shahed-131/136 збили над Одещиною ввечері 23 лютого, повідомили в Силах оборони півдня України. Один зі збитих дронів упав в житловий квартал Одеси та спричинив руйнування житлового будинку. Загинув господар однієї з квартир.

2. У Росії загорівся металургійний комбінат

У Росії на території Новолипецького металургійного комбінату сталася сильна пожежа. Про це повідомив Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов.

Відомо, що комбінат розміщений у російському місті Липецьк за 508 км від Москви. За словами очевидців, перед пожежею у небі над російським містом пролунало кілька вибухів.

3. Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з очільником МЗС Іспанії анонсував новий пакет військової допомоги від Іспанії. За його словами, він міститиме боєприпаси.

Контекст: Також під час зустрічі Кулеба обговорив з Альбаресом українську "формулу миру" та Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії.

4. США, ЄС та Канада запровадили нові санкції проти Росії

23 лютого ЄС оголосив 13-й пакет санкцій проти Росії. До чорних списків потрапили 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Крім ЄС, санкції запровадили й США, поповнивши список майже сотнею компаній та фізичними особами.

Канада наклала санкції на 153 російські підприємства та 10 громадян.

Контекст: Днем раніше, 22 лютого, Велика Британія запровадила понад 50 санкцій проти компаній та бізнесменів, які допомагають РФ у війні проти України