Канада наклала санкції на 153 російські організації та десять громадян РФ

Канада оновила список підсанкційних фізичних та юридичних осіб із Росії та запровадила нові обмеження проти 153 підприємств та 10 росіян.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Зазначається, що Канада оголошує нові санкції в координації з Великою Британією та Сполученими Штатами. Ці санкції зосереджені на сферах, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну та пов'язані з другими роковинами початку війни.

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську армію шляхом фінансування, логістики та ухилення від санкцій. Серед перелічених осіб – помічник президента Путіна Ігор Левітін, а також високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі: співвласник "Трансмашхолдингу" Андрій Бокарєв, гендиректор АТ "Усть-Луга Ойл" Костянтин Хамлай, власники "РЕСО-Гарантії" Сергій та Микола Саркісови, голова АТ "Вовенторг" гендиректор групи ЛСР Андрій Молчанов, один із власників Globaltrans Микита Мішин.

"Ці особи та очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки загарбницької війни російського уряду проти України. Більшість підсанкційних організацій є частиною російського військово-промислового комплексу, надають науково-дослідні розробки, виробництво, ремонт та інші товари та послуги Міністерству оборони Росії", — йдеться у повідомленні канадського уряду.

Під обмеження потрапили, зокрема "АльфаСтрахування" та "РЕСО-Гарантія". Також у список санкцій Канади внесено банк "Санкт-Петербург", авіаційний комплекс ім. С.В.Ілюшина, концерн "Алмаз-Антей", компанія "Російські вертолітні системи", військово-патріотичний парк "Патріот", ДОСААФ Росії та ФДБУ "РІЦ "Червона зірка"" Міноборони РФ, АТ "''Інформаційні супутникові системи'' імені академіка М. Ф. Решетнева".

Канада також оголошує про заборону на експорт до Росії визначених товарів, які можуть бути використані для виготовлення зброї та ведення війни проти України. Заборона стосується вибухових речовин, у тому числі детонаторів, які використовуються в гірничодобувній промисловості та будівництві. Заборона на експорт також включає ще 20 контрольованих товарів, які, як відомо, використовуються Росією для виробництва та виробництва зброї.

"Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення російським чиновникам і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який сміливо захищає свої права перед лицем невиправданих і агресивних дій Путіна. Ми продовжуватимемо використовувати підривні заходи проти російського уряду, спрямовані на його здатність вести незаконну війну, доки суверенітет і територіальна цілісність України не будуть повністю відновлені", — підкреслила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.