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Дронова атака по Одесі: з-під завалів дістали одного загиблого, є поранені
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Дронова атака по Одесі: з-під завалів дістали одного загиблого, є поранені

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наслідки атаки по Одесі 23 лютого 2024
Внаслідок російської атаки ввечері 23 лютого в Одесі поранення отримали три людини. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.

Про таке 23 лютого повідомив на своєму телеграм-каналі голова ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні", — написав він.

Тривають пошукові роботи, під завалами можуть залишатись люди, додав Кіпер.

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. Пізніше у Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

ОНОВЛЕНО. 23:24. З-під завалів дістали ще одну людину, повідомив голова ОВА Кіпер. Жінку у важкому стані везуть до лікарні.

"Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває", — додав голова ОВА.

ОНОВЛЕНО. 23:46. Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий. Його тіло деблокують з-під завалів, повідомив голова ОВА Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 0:37. Через атаку "шахедів" в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі, повідомили в міській раді.

ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 0:47. Пожежу у житловому будинку загасили, її площа склала 50 квадратних метрів, повідомила Суспільному речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. Продовжується розбір завалів.

ОНОВЛЕНО. 24 лютого л 1:20. Внаслідок дронової атаки ввечері 23 лютого в Одесі поранення отримали жінка 1962 року народження, у неї опіки 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, повідомили в Одеській ОВА. Також була травмована її донька 1993 року народження, у неї опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток.

Третя травмована — 72-річна жінка, вона пробула під завалами майже дві години. У неї термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.

Атака Одеси дронами 23 лютого 2024 року
Рятувальники дістають поранену жінку з-під завалів будинку в Одесі, який зазнав руйнувань внаслідок атак РФ 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Одещини

Дронова атака по Одесі 23 лютого 2024 року
Рятувальники розбирають завали будинку в Одесі, пошкодженого внаслідок російської атаки 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Одещини

Дронова атака по Одесі 23 лютого
Рятувальники розбирають завали після російської атаки по Одесі ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Одещини

ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 2:48. П'ять дронів типу Shahed-131/136 збили над Одещиною ввечері 23 лютого, повідомили в Силах оборони півдня України. Один зі збитих дронів упав в житловий квартал Одеси та спричинив руйнування житлового будинку. Загинув господар однієї з квартир.

ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 7:24. Рятувальники показали, як розбирали завали та діставали з-під них поранених внаслідок російської атаки.

ОНОВЛЕНО. 24 лютого о 11:25. На місці комунальники розбирають завали. Внаслідок атаки та пожежі, яка зайнялась після падіння збитого дрона, пошкоджено житловий будинок, одна квартира зруйнована, повідомила кореспондентка Суспільного з місця.

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