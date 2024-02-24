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У Росії загорівся Новолипецький металургійний комбінат. Атаку організували СБУ та ГУР —джерела
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У Росії загорівся Новолипецький металургійний комбінат. Атаку організували СБУ та ГУР —джерела

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У Росії загорівся Новолипецький металургійний комбінат. Атаку організували СБУ та ГУР —джерела
Момент влучання по комбінату в Липецьку, 24 лютого 2024 року. Фото: кадр з Telegram-каналу yigal_levin

У Росії на території Новолипецького металургійного комбінату сталася сильна пожежа. За даними наших джерел, удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР.

“Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників. Тому для України це законна ціль”, — зазначило джерело.

Після потужних вибухів на Новолипцькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Власником ураженого комбінату є наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить в трійку найбагатших людей рф.

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Комбінат розміщений у російському місті Липецьк за 508 км від Москви.

Вночі про атаку повідомив Telegram-канал Baza.

За словами очевидців, перед пожежею у небі над російським містом пролунало кілька вибухів.

За інформацією Baza, на комбінаті горить відкритий склад вугілля. Удар припав по коксохімічному цеху, де знаходяться холодильні установки. Попередньо ніхто не постраждав, але дані уточнюються.

Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території комбінату сталося загоряння в одному із цехів. За його даними, вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня.

Зазначається, що за непідтвердженою інформацією, причиною займання стало падіння літального апарату. Наразі цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють російські служби.

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