США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії — Байден

Президент США Джо Байден заявив про посилення санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Олексія Навального.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

"Я оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального", — зазначив Байден.

Зі слів президента, нові обмеження стосуватимуться людей, причетних до ув'язнення Навального, а також російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах.

"Вони гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном й репресії на території РФ", — пояснив американський лідер.

Байден додав, що США наклали нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які "надають приховану підтримку російській військовій машині".

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", — підсумував президент.

Раніше Європейський союз ухвалив 13 санкційний пакет проти РФ.