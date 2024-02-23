НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії — Байден
САНКЦІЇДжо БайденСШАВторгнення Росії в УкраїнуОлексій НавальнийПодіїСвітВійнаПолітика

США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії — Байден

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії — Байден
Президент США Джо Байден виступає з промовою на саміті племінних націй у Білому домі у Вашингтоні, 6 грудня 2023 року. Фото: AP/Evan Vucci

Президент США Джо Байден заявив про посилення санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Олексія Навального.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

"Я оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального", — зазначив Байден.

Зі слів президента, нові обмеження стосуватимуться людей, причетних до ув'язнення Навального, а також російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах.

"Вони гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном й репресії на території РФ", — пояснив американський лідер.

Байден додав, що США наклали нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які "надають приховану підтримку російській військовій машині".

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", — підсумував президент.

Раніше Європейський союз ухвалив 13 санкційний пакет проти РФ.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Австралія запровадила нові санкції через вторгнення РФ в Україну
Австралія запровадила нові санкції через вторгнення РФ в Україну
Працівник ДСНС в Одеській області
Нічна атака на Одесу та пожежа в Липецьку: головні новини ранку 24 лютого
Канада наклала санкції на 153 російські організації та десять громадян РФ
Канада наклала санкції на 153 російські організації та десять громадян РФ
НАЗК
НАЗК запускає відкриту базу даних іноземного обладнання, яке Росія використовує для виробництва власної зброї
На початок