24 лютого — 731 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Президент України Володимир Зеленський 24 лютого взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні "Групи семи" (G7). У відеовключенні з Києва, з Будинку митрополита заповідника "Софія Київська", також узяли участь прем'єри Канади Джастін Трюдо та Італії Джорджа Мелоні, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які прибули сьогодні в Україну з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що окрему зустріч у форматі G7 плюс Україна ініціювала очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.
Зокрема Зеленський від імені всіх українців подякував за життєво важливу підтримку нашої держави та людей.
"Ми починали цей тиждень два роки тому ще не знаючи, які випробування чекають на нас. Але зараз ми можемо чітко сказати, що нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість долає всі виклики", – сказав президент і нагадав, що за цей час держави-члени G7 та Україна вже змогли "зробити багато, і світ відчуває, що режим Путіна може програти війну".
Глава держави подякував світовим лідерам за ці два роки, які вони були разом з Україною.
"Ми вистояли проти ударів. Ми повертаємо своє та обов’язково змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла. Але маємо бути рішучими – саме так, як потрібно для нашого спільного успіху. Маємо бути принциповими – саме так, щоб справедливість перемогла. Маємо бути активними й невтомними – саме так, як потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І маємо бути в єдності – саме так, як цього вимагає наша з вами перемога. Спільна перемога", – заявив Зеленський.
Окремо він подякував особисто Джорджі Мелоні за її лідерство та побажав Італії результативного головування в "Групі семи".
Зеленський також звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської ради Шарля Мішеля, премʼєр-міністрів: Канади – Джастіна Трюдо, Великої Британії – Ріші Сунака, Японії – Фуміо Кішіди, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента США Джозефа Байдена та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне й подякував їм за підтримку України.
"Дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде у вас впевнений. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас", – сказав президент.
Своєю чергою ініціаторка зустрічі Мелоні зазначила, що два роки тому, коли РФ шокувала світ повномасштабним вторгненням, Володимир Путін мав на меті змусити Україну капітулювати за кілька днів. Але, за її словами, він не врахував двох чинників: стійкості українців та єдності Заходу.
"Це – два елементи, які зробили його план провальним. І я думаю, що ми маємо зробити набагато більше, щоб перемога була наша – перемога України, а не Росії", – наголосила вона.
Прем'єрка Італії додала, що в Україні нині вирішується, чи ґрунтуватиметься майбутнє світу на нормах міжнародного права, Статуту ООН.
"Тому ми тут і продовжуватимемо надавати Україні всю необхідну допомогу стільки, скільки буде потрібно. Україна майбутнього має бути мирною, вільною та процвітати", – підкреслила Мелоні.
Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції і обговорив спільне виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, зустрівся у Києві із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії зі Швецією.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський зазначив, що візит Йонсона є важливим знаком солідарності Швеції з Україною.
"Сьогодні день початку цієї трагедії (йдеться про річницю повномасштабного вторгнення РФ — ред.), і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут", – сказав президент.
Він високо оцінив підтримку з боку Швеції української "формули миру" та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, який запланований у Швейцарії. Глава держави також подякував уряду Швеції за потужну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.
За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень з російською армією — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 24 лютого.
"Загалом протягом доби противник завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали близько 30 населених пунктів. Серед них: Іскрисківщина, Волфине, Попівка, Павлівка Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.
На Куп’янському напрямку російські підрозділи наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Від артилерійських та мінометних обстрілів з боку окупантів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка на Донеччині.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де окупанти намагались покращити своє тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Богданівка, Нью-Йорк та Диліївка Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Бердичі, Семенівка, Новобахмутівка, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районі Новомихайлівки Донецької області, де вони 23 рази намагались прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Росіяни також завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Малинівка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій ЗСУ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 радіолокаційній станції армії РФ.
Бельгія відкриє Офіси з відновлення у Києві та Харкові — прем'єр країни
Бельгія відкриє власний Офіс агенції розвитку в Києві, а також в Харкові. Відомства займатимуться питаннями відбудови України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на пресконференції у Києві, 24 лютого, передає кореспондентка Суспільного.
"Бельгія вирішила відкрити Офіс агенції розвитку тут, в столиці. Наступними тижнями вони розпочнуть роботу. Відкриємо також офіс у Харкові. Це регіон, який ми будемо відбудовувати. І наша робота у відновленні України — довгострокова. Ми робитимемо все, щоб вона відбулася якомога швидше", — сказав Де Кроо.
Він також наголосив, що за відновлення України буде платити саме Росія, адже саме вона продовжує завдавати руйнувань по всій українській території.
"Це (йдеться про фінансування відбудови — ред.) робитимуть не українські платники податків, не бельгійські, не канадські, це Росія платитиме за відбудову. Разом з Єврокомісією ми опрацьовуємо ці рішення. Хочу подякувати ЄК за роботу, яку вона робить задля конфіскації заморожених російських активів. Наступними тижнями будуть додаткові кроки, щоб втілити це рішення", — додав очільник уряду Бельгії.
У середині березня Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів щодо вступу України — президентка ЄК
Європейська комісія надасть загальні рамкові умови для початку переговорів з Україною про вступ до економічно-політичного блоку у середині березня цього року.
Про це на пресконференції у Києві, 24 лютого, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Суспільного.
"Ми вже почали процес скринінгу. Там дуже багато роботи й великий графік. Я вас заохочую виконувати рекомендації Європейської комісії. А зі свого боку, Єврокомісія, надасть в середині березня загальну рамку для переговорів для вступу України", – сказала фон дер Ляєн.
Голова Єврокомісії також наголосила, що її візит в Україну засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу на "довгу перспективу".
Україна отримає 4,5 млрд євро від ЄС вже в березні — очільниця Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро з чотирирічної програми на 50 мільярдів євро від ЄС, Україна отримає вже у березні цього року.
Про це Урсула фон дер Ляєн сказала на пресконференції у Києві, 24 лютого, передає кореспондентка Суспільного.
Україна та Канада підписали двостронню угоду про співробітництво у сфері безпеки — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, сьогодні, 24 лютого, у Києві, підписали двосторонню угоду у сфері безпеки між країнами.
Про це глава України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
За словами Зеленського, документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
Україна та Італія уклали двосторонню безпекову угоду — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 24 лютого, у Києві, підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.
Про це глава України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
За його словами, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.
Президент додав, що вони також обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в "Групи семи" (G7).
Євросоюз до кінця березня надасть Україні 170 тисяч боєприпасів — Кулеба
До кінця березня цього року Євросоюз планує передати Україні майже 170 тисяч боєприпасів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок.
Про це у соцмережі X (раніше — Twitter) за підсумками розмови із главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Під час спілкування із Боррелем, Кулеба наголосив, що абсолютним пріоритетом для України наразі є артилерійські боєприпаси.
Очільник українського МЗС додав, що глава європейської дипломатії підтвердив повну солідарність Європейського Союзу з нашою державою.
"Я подякував йому за його особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років. ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до Євросоюзу та підтримки української "формули миру", — йдеться у дописі Кулеби.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 — це знакова подія. За його словами, ще рік тому Повітряні сили могли тільки "мріяти про це".
Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук подякував ГУР МО, не просто так, тому що є їхня участь, і подякував усім, хто долучився до цього збиття. Враження таких цілей, а це вже другий такий літак, про які ще рік тому Повітряні сили могли лише мріяти — це знакова подія. Це потужна спецоперація, як і інші, зокрема, ураження об’єктів у Криму. Повітряні сили долучалися до знищення штабу Чорноморського флоту, кораблів крилатими ракетами, підводного човна. Тому це все — результат спільної роботи і Повітряних сил, інших складових Сил Оборони, зокрема, ГУР МО", — розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил зазначив, що можливість діставати окупантів там, де вони не чекають там, говорить про те, що росіяни матимуть менше можливостей на у розвідувальному напрямку на території України.
"А-50 — це повітряний радар, який літає, що дозволяє йому глибоко бачити на території нашої держави, сканувати, проводити радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі, які літають в радіусі 600 км від його розташування і виявляти наші РЛС та засоби ППО. Тому та цінна інформація, яку він збирає, передається в режимі реального часу на повітряний пункт управління такий, яким є літак Іл-22 та на наземні командні пункти. Противник планує удари, враховуючи цю цінну інформацію. Тому А-50 — це дуже цінна ціль для нас, не так багато їх в Росії залишилося", — сказав Ігнат.
Пресофіцер додав, що, за словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, РФ загалом має 8 таки "повітряних радарів" і не всі вони в "робочому стані".
Держдеп США: З вересня минулого року КНДР поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами
Від вересня 2023 року Північна Корея поставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
Про це йдеться в інформаційному бюлетені Державного департаменту США.
Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний. Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, було доставлено до Росії через "Східну стивідорну компанію", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний на Далекому Сході Росії та військово-морську базу ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.
У Держдепі додали, що США продовжуватимуть викривати поставки зброї між КНДР і Росією та вживати заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.
Дроновий удар по Одесі: лікарі розповіли про стан поранених, яких дістали з-під завалів
Внаслідок дронового удару по Одесі ввечері 23 лютого троє людей отримали поранення. Вони перебувають в одній з міських лікарень.
Про їхній стан розповів директор закладу Денис Себов, передає кореспондентка Суспільного.
За його словами, дві жінки у критичному та важкому стані, ще одна у стані середньої тяжкості.
"Перша постраждала з діагнозом мінно-вибухової травми, опікового ураження близько 70% поверхні тіла, дійшла у вкрай важкому стані, опікового шоку. Станом на теперішній час стан критичний", — зазначив лікар.
У другої пораненої мінно-вибухові травми та опіки 30% поверхні тіла. Вона надійшла до лікарні у дуже тяжкому стані, додав Денис Себов. На теперішній час її стан залишається тяжким.
У третьої травмованої діагностували перелом правої гомілки, опіки 10% тіла. У неї також мінно-вибухова травма, стан стабільний.
Зеленський у Гостомелі подякував іноземним лідерам за підтримку України
Президент України Володимир Зеленський у Гостомелі подякував іноземним лідерам за підтримку України.
"Ми сильніше, ніж будь-яка геополітика. Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість — звичайна народна сміливість — перегортає навіть такі сторінки історії, які, здавалося, ніколи не завершаться", — сказав Зеленський.
Він подякував за кожен пакет підтримки, який допомагає українським воїнам битись, а державі – зміцнюватись. А також за кожне санкційне рішення проти Росії. І за кожен крок, який дає змогу наблизити справедливе завершення цієї війни.
"Путін повинен програти – абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі. Тільки так виграє мир", — додав президент.
Зеленський та світові лідери у Києві біля Стіни пам'яті вшанували загиблих
У Києві президент України Володимир Зеленський та світові лідери, які цього дня перебувають у Києві, біля Стіни пам'яті вшанували пам'ять людей, які боролися за свободу України.
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що сьогодні Україна, як ніколи, потребує єдності.
Про це йдеться у зверненні Сирського з нагоди річниці повномасштабного вторгнення.
“Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву!” — заявив Сирський.
Він наголосив, що останні два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової. За словами Головнокомандувача, коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на українську землю, ніхто у світі не вірив, що Україна вистоїть. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій, додав він.
“Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла”, — наголосив Сирський.
За його словами, між зброєю та евакуацією українці вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів РФ з передмістя столиці під ударами українських захисників. Потім звільнення острова Зміїний і “поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту”. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону.
“Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою — ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу”, — відзначив Головнокомандувач.
Сирський також вшанував пам’ять загиблих воїнів та подякував всім захисникам і захиницям, які у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога.
“Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам - всім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу”, — наголосив він.
Також Головнокомандувач подякував партнерам за допомогу. За його словами, кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина — це насамперед збереженні життя українського солдата.
“Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе”, — додав Сирський.
У збитому 23 лютого російському літаку А-50У загинув екіпаж — джерела
У російському літаку А-50У, який вчора збили українські військові, перебував екіпаж з десятьох російських військовослужбовців, усі вони загинули, повідомили джерела Суспільного.
У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зеленський звернувся до українців із Гостомеля: "До слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із Гостомеля, звідки росіяни планували "захопити Київ за три дні".
"Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша. Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна", — наголосив президент.
У Польщі у Дорогуську невідомі пошкодили українські вантажні вагони з бобами
На польській залізничній станції Дорогуськ невідомі пошкодили українські вантажні вагони з бобами, повідомили в Мініфраструктури. Віце-премʼєр Кубраков закликав польських правоохоронців відреагувати на це. Раніше Держприкордонслужба повідомила, що 03:00 польські протестувальники тимчасово припинили блокування ПП«Устилуг-Зосин» у звʼязку з річницею початку повномасштабного вторгнення.
Велика Британія виділить 245 млн фунтів на закупівлю Україні артилерійських снарядів
Велика Британія виділить упродовж року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 280 млн євро ) на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для потреб України.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Зазначається, що Україна останнім часом потерпає від гострої нестачі боєприпасів. З огляду на це Британія виділяє 245 млн фунтів стерлінгів на придбання боєприпасів та пожвавлення ланцюжків постачання, щоб забезпечити снаряди для потреб ЗСУ.
"Україна не зможе виграти війну проти РФ без підтримки міжнародної спільноти — і саме тому ми продовжуємо робити усе можливе, щоб ЗСУ могли боротися до перемоги. Майже чверть мільярда фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією, збільшать українські запаси артилерійських боєприпасів, яких критично не вистачає. Разом ми забезпечимо поразку Путіна та перемогу демократії, міжнародного порядку та українського народу", — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.
Також британський уряд повідомив про підписання низки мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони та британською компанією Cook Defence Systems щодо придбання сотень запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.
Австралія запровадила нові санкції через вторгнення РФ в Україну
Уряд Австралії 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на в'їзд для 55 осіб, а також цільові фінансові санкції для 37 юридичних осіб, щоб притягнути до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії.
Про це повідомляє МЗС країни. Нові санкції спрямовані проти осіб, причетних до депортації Росією українських дітей з регіонів, що перебувають під тимчасовим російським контролем. Це слідує за рішенням Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента Путіна та Уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації. Також санкції наклали на об'єкти в російському оборонному, енергетичному, медійному та мінерально-сировинному секторах, а також на об'єкти, що беруть участь у російських закупівельних мережах у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.
"Ці санкції відображають позицію австралійського уряду, який вважає, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, зіткнуться з наслідками", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Сьогоднішні санкції є продовженням оголошення минулого тижня про те, що уряд Австралії виділить 50 млн австралійських доларів Міжнародному фонду для України, безпосередньо підтримуючи закупівлю пріоритетних військових засобів. Цей внесок збільшує загальну підтримку України з боку Австралії до приблизно 960 млн австралійських доларів, у тому числі 780 млн австралійських доларів на військову підтримку.
Фон дер Ляєн передала поліції 50 авто від ЄС
Урсула фон дер Ляєн повідомила, що передала українській поліції 50 нових автомобілів, профінансованих ЄС.
"Вони допоможуть їм у щоденній роботі. Забезпечувати безпеку та стабільність на територіях, звільнених відважними українськими Збройними силами, та підтримувати населення", — зазначила президентка ЄК.
Вона додала, що це солідарність ЄС у дії.
В Україну приїхав експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон
"У цю похмуру другу річницю путінського вторгнення я маю честь бути тут, в Україні. Зважаючи на їхню незламну мужність, я не сумніваюся, що українці переможуть і виженуть путінські війська — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", — написав Джонсон.
Як минула ніч у регіонах — зведення ОВА
Про ситуацію в регіонах Суспільному станом на 9.00 повідомили за даними обласних державних адміністрацій.
Кіровоградщина: вночі працювала ППО. Внаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі є пошкодження адмінбудівлі, зруйновано господарську будівлю. Без постраждалих.
Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (14 вибухів). Військо РФ із мінометів обстрілювало Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.
Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 64 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ, танку, також були обстріли зі стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо — без наслідків.
23 лютого протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
Запорізька область: окупанти РФ посилили обстріли області, минулої доби військо РФ завдало 614 ударів по 11 населених пунктах. Росіяни атакували 86 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку, здійснили 46 РСЗВ-обстрілів Роботиного й Малої Токмачки, а також вгатили 12 авіаснарядами по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці. 470 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Преображенки, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.
Внаслідок удару по Таврійському поранення отримала сімейна пара, 26-річного чоловіка та 28-річну жінку доправили до лікувальної установи.
Дніпропетровщина: 24 лютого двічі за ніч російська армія обстрілювала Нікопольщину. Випустила понад півдесятка артснарядів. Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та райцентр. Люди неушкоджені.
Внаслідок прильоту дрона по житловій багатоповерхівці 23 лютого дві людини загинули. Це літній чоловік та жінка. Їх тіла рятувальники дістали ввечері з-під завалів.
24 лютого у Дніпрі оголошено День жалоби.
Також протягом минулої доби було 11 атак на Нікопольщину. Били росіяни по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарські споруди, потрощене підприємство. Люди цілі.
Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.
Близько ночі відбувся російський обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні.
Також минулої доби керованою авіабомбою росіяни обстріляли с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. Дані уточнюються.
Луганщина: авіаційних ударів з боку війська РФ протягом 23 лютого зазнали Новоєгорівка, Макіївка та Білогорівка. Невське та Білогорівка постраждали від мінометів та артилерії.
За добу росіяни здійснили 153 обстріли (535 снарядів).
Донеччина: під вогнем росіян опинилися Мирноград, Красногорівка, Сіверськ, Курахове, смт Очеретине, с. Миролюбівка, с. Шахтарське, с. Миколаївка, с. Богоявленка, с. Сокіл, с. Соловйове, с. Максимільянівка, с. Новоселівка Перша, с. Веселий Гай, с. Срібне, с. Полтавка
Пошкоджено 37 житлових будинків (з них 1 — багатоквартирний), будівля школи-інтернату, 9 цивільних автомобілів, 2 причепи, 4 вантажні автомобілі, 2 будівлі зерносховищ, майстерня, ЛЕП.
На Донеччині за добу: 1 загиблий та 2 поранених.
Миколаївщина: вночі на Миколаївщині знищено два БпЛА типу “Shahed 131/136” та керовану авіаційну ракету Х-59. Вночі військо РФ завдало артилерійських обстрілів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби та сьогодні вночі військо РФ завдало артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також 23 лютого під російськими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада. Постраждалих немає. Вдень 23 лютого ракетного удару зазнала Веснянська громада. Влучання зафіксовано по відкритій місцевості. Без постраждалих.
Одещина: Росія другу ніч поспіль атакує область ударними безпілотниками. Внаслідок російського обстрілу виникло руйнування з наступним загорянням житлового будинку в Одесі.
Наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток.
Ще одна постраждала 72-річна жінка , яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.
Продовжується розбір завалів та деблокування тіла загиблого чоловіка.
Херсонщина: за добу військо РФ здійснило 20 обстрілів 11 населених пунктів, у т.ч. — 7 обстрілів по м. Херсон. У Херсоні пошкоджено 11 багатоповерхових та 8 приватних будинків, 3 складські будівлі, 9 приватних автомобілів, приватні гаражі, 4 адмінбудівлі, 2 будівлі магазинів, трансформаторна підстанція.
Також під російськими ударами опинилися населені пункти Новотягинка, Тягинка, Придніпровське, Кізоміс, Зміївка, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівка, Антонівка.
За добу на Херсонщині: 4 людини дістали поранення.
Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР — джерела
За даними наших джерел, удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР.
“Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників. Тому для України це законна ціль”, — зазначило джерело.
Після потужних вибухів на Новолипцькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.
Власником ураженого комбінату є наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes, він входить в трійку найбагатших людей РФ.
За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
Комбінат розміщений у російському місті Липецьк за 508 км від Москви.
Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Одесі, внаслідок якої загинув 70-річний чоловік
Прокуратура розпочала розслідування за фактом дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого. Її кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.
Про це 24 лютого повідомили в прокуратурі Одеської області.
Внаслідок атаки "шахедів" в Одесі зруйновано одноповерхових житловий будинок, загинув 70-річний чоловік. Ще троє місцевих жителів отримали поранення, вони у лікарні.
Наразі триває огляд місця влучання збитого безпілотника, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень, додали в прокуратурі.
Вночі та зранку російська армія обстріляла 7 громад Сумщини
Вночі та зранку 24 лютого російська армія здійснила 21 обстріл Сумщини. Ударів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Зафіксовано 64 вибухи.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
У Юнаківській громаді були удари з мінометів (4 вибухи).
По Шалигинській громаді зафіксовані обстріли зі стрілецької зброї та ствольної артилерії (6 вибухів) з території Росії.
У Хотінській був мінометний обстріл (2 вибухи).
У Есманьській удари зі стрілецької зброї та мінометний обстріл (6 вибухів).
На територію Білопільської громади армійці РФ скинули 18 мін. Також були артобстріл (5 вибухів) та обстріл з танку (4 вибухи).
По Зноб-Новгородській громаді були удари мінометів (4 вибухи) та РСЗВ (6 вибухів).
По Середино-Будській громаді зафіксовані мінометні обстріли (9 вибухів) з території РФ.
Росіяни з мінометів обстріляли Семенівську та Сновську громади на Чернігівщині
Протягом доби 23 лютого армія РФ обстріляла з мінометів дві прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську та Сновську. Вибухи пролунали у напрямках п'яти сіл.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Семенівська громада:
- у напрямку села Карповичі – вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Миколаївка – один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Залізний Міст – один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Костобобрів – один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
Сновська громада:
- у напрямку села Клюси – дев'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Упродовж доби армія РФ завдала 614 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: двоє поранених
Протягом минулої доби, 23 лютого, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали травм.
Про це сьогодні, 24 лютого, повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.
У селі Таврійське російські військові поцілили в приватний будинок. Сімейна пара — 26-річний чоловік та 28-річна жінка дістали поранення. Подружжя перебуває в лікарні.
Загалом армія РФ завдала 614 ударів по містах та селах Запорізької області:
- 12 авіаснарядами — по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці;
- 46 разів застосувала РСЗВ по Роботиному й Малій Токмачці;
- 86 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку;
- 470 разів з артилерії обстріляла Таврійське, Оріхів, Преображенку, Роботине, Малинівку, Новоданилівку, Степногірськ та інші прифронтові міста та села.
На Донеччині від обстрілів з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 1800 людей
1872 людини загинули та 4614 поранені внаслідок обстрілів російської армії на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення.
Такі дані 24 лютого повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
За його даними, протягом 23 лютого від обстрілів з боку армії РФ в області загинула одна людина у Мирнограді, також дві людини у Сіверську отримали поранення.
Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів на Херсонщині
Російські війська упродовж доби з шостої ранку 23 лютого до шостої ранку 24 лютого 20 разів обстріляли територію Херсонської області. Били по житлових кварталах одинадцяти населених пунктів.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Військові РФ з різних видів озброєння атакували Новотягинку, Тягинку, Придніпровське, Кізомис, Зміївку, Інгулець, Велетенське, Осокорівку та Антонівку.Також сім разів обстріляли Херсон, йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської збройної агресії поранені четверо людей, повідомив Прокудін.
У МВА повідомили, що протягом доби армія РФ дев'ять разів обстріляла населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксували в Херсоні, Антонівці та Придніпровському. Зокрема, у Херсоні пошкоджені 11 багатоповерхових та вісім приватних будинків, три складських та чотири адміністративних будівлі, дев'ять автівок, гаражі, два магазини, трансформаторну підстанцію, йдеться в повідомленні.
Дрони, артилерія, ракети: армія Росії вчергове обстріляла громади Миколаївщини
Російська армія у ніч проти 24 лютого випустила по Миколаївщині два безпілотники типу "Shahed 131/136" та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО. Окрім цього, вдень 23 лютого армія Російської Федерації обстрілювала з артилерії та ракетами громади регіону.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
У військовій адміністрації зазначили, у ніч проти 24 лютого силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні знищено два безпілотники типу "Shahed 131/136" та керовану авіаційну ракету Х-59.
Окрім цього, учора, 23 лютого, о 08:41, 09:35, 10:04, 13:32 та сьогодні вночі, 24 лютого, о 01:00 армії Росії завдавала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. О 10:01 та 15:56 під ударами артилерією була Куцурубська громада.
Також удень, 23 лютого, приблизно о 10:55 ракетного удару по відкритій місцевості зазнала Веснянська громада. Загиблих немає.
Уночі армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини: наслідки
У ніч на 24 лютого армія РФ двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та Нікополь.
Поранених і загиблих немає.
Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії прибули до Києва
Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.
Про це пише Reuters.
Глава уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом прибули до української столиці потягом із сусідньої Польщі, йдеться у заяві італійського уряду.
Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 24 лютого, приїхала в Київ.
Про це вона повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер).
"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", — написала фон дер Ляєн.
Повітряні Сили: знищено 12 "шахедів" і 2 ракети Х-59
У ніч проти 24 лютого сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
Повідомляється, що у ніч на 24 лютого окупанти РФ атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
За добу російське військо втратило літак і 770 військових — Генштаб
Станом на ранок 24 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 409 010 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 770 військових.
На Мар’їнському напрямку військо РФ 44 рази намагалося прорвати оборону — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 лютого.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 2 безуспішні атаки на позиції українських захисників в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів РФ в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак війська РФ в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де окупанти РФ 44 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Новопавлівському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Запорізькому напрямку відбили 8 атак росіян біля Роботиного.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів РФ. Зазнаючи втрат, військо РФ не полишає спроб витіснити українські підрозділи. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.
Генштаб: вночі збили всі "шахеди", на фронті відбулося 84 бойових зіткнення
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 12 дронів-камікадзе. На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. На Мар’їнському напрямку військо РФ 44 рази намагалося прорвати оборону українських військ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 лютого.
Загалом військо РФ завдало 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснило 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.
Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
У Росії горить металургійний комбінат
У Росії на території Новолипецького металургійного комбінату сталася сильна пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Комбінат розміщений у російському місті Липецьк за 508 км від Москви. За словами очевидців, перед пожежею у небі над російським містом пролунало кілька вибухів.
За інформацією Baza, на комбінаті горить відкритий склад вугілля. Удар припав по коксохімічному цеху, де знаходяться холодильні установки. Попередньо ніхто не постраждав, але дані уточнюються.
Над Одещиною українська ППО збила 5 російських дронів
П'ять дронів типу Shahed-131/136 збили над Одещиною ввечері 23 лютого, повідомили в Силах оборони півдня України.
Один зі збитих дронів упав у житловий квартал Одеси та спричинив руйнування житлового будинку, одна з квартир зруйнована повністю.
Загинув господар квартири, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками та іншими травмами.
В Одесі через атаку російських дронів загинула одна людина, троє поранені
В Одесі через атаку "шахедів" пізно ввечері 23 лютого одна людина загинула, троє госпіталізовані.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні", — написав він.
Тривають пошукові роботи, під завалами можуть залишатись люди, додав Кіпер.
Штаб-квартиру Єврокомісії підсвітили кольорами українського прапора
Цієї ночі штаб-квартира Єврокомісії майорить кольорами українського прапора на честь тих, хто його захищає.
Про це повідомили в Telegram-каналі Єврокомісії.
"Ось вже два роки героїчний український народ невтомно захищає свою країну від агресора. Звільняючи міста і території. Мужньо чинячи опір. Наперекір усім викликам", - йдеться у повідомленні.
Умєров і Сирський зустрілися з американськими сенаторами
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з делегацією сенаторів США та обговорили ситуацію на полі бою.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Зазначається, що від американської сторони на зустрічі 23 лютого були лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, сенатори Джек Рід з Род-Айленда, Майкл Беннет з Колорадо, Річард Блюменталеь з Коннектикуту та Меггі Хассан з Нью-Гемпшира, які увійшли до складу двопартійної делегації Конгресу США.
Сирський ознайомив американських сенаторів з ситуацією на полі бою, змінами, які сталися останнім часом, першочерговими потребами в озброєнні та баченням того, що потрібно для перемоги.
За словами Умєрова, під час бесіди сенатори "прямо запитали, чи виграє Україна у війні з Росією".
"Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми повинні вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів", – сказав міністр.
Умєров також пояснив сенаторам, наскільки відчутними є будь-які затримки з наданням військової допомоги Україні. Глава Міноборони України також наголосив, що "нестачу боєприпасів та військового обладнання одразу відчувають бійці Сил оборони на передовій".
"Питання, які ставили сенатори мені та генералові Сирському, чітко вказують на їхнє глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України", – зазначив міністр.
Росія заявила про два збиті БПЛА у Курській та Тульській областях
Міноборони Росії оголосило про два збиті дрони над територіями Курської та Тульської областей.
Зазначається, що безпілотники начебто були знищені 24 лютого близько 00.15 за місцевим часом. В атаці РФ традиційно звинуватила Україну.
"Засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Курської та Тульської областей", – підкреслили у Міноборони Росії.
Умєров та Сирський провели телефонну розмову генералом НАТО Каволі
Міністр оборони Рустем Умєровов та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram. "Поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України. Подякував генералу Каволі особисто та усім партнерам з країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів", – відзначив Сирський.
Канада наклала санкції на 153 російські організації та десять громадян РФ
Канада оновила список підсанкційних фізичних та юридичних осіб із Росії та запровадила нові обмеження проти 153 підприємств та 10 росіян.
Про це йдеться на сайті канадського уряду.
Зазначається, що Канада оголошує нові санкції в координації з Великою Британією та Сполученими Штатами. Ці санкції зосереджені на сферах, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну та пов'язані з другими роковинами початку війни.
Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську армію шляхом фінансування, логістики та ухилення від санкцій. Серед перелічених осіб – помічник президента Путіна Ігор Левітін, а також високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі: співвласник "Трансмашхолдингу" Андрій Бокарєв, гендиректор АТ "Усть-Луга Ойл" Костянтин Хамлай, власники "РЕСО-Гарантії" Сергій та Микола Саркісови, голова АТ "Вовенторг" гендиректор групи ЛСР Андрій Молчанов, один із власників Globaltrans Микита Мішин.