Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні "Групи семи" (G7). У відеовключенні з Києва, з Будинку митрополита заповідника "Софія Київська", також узяли участь прем'єри Канади Джастін Трюдо та Італії Джорджа Мелоні, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які прибули сьогодні в Україну з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що окрему зустріч у форматі G7 плюс Україна ініціювала очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.

Зокрема Зеленський від імені всіх українців подякував за життєво важливу підтримку нашої держави та людей.

"Ми починали цей тиждень два роки тому ще не знаючи, які випробування чекають на нас. Але зараз ми можемо чітко сказати, що нашого лідерства достатньо, щоб відновлювати безпеку. Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість долає всі виклики", – сказав президент і нагадав, що за цей час держави-члени G7 та Україна вже змогли "зробити багато, і світ відчуває, що режим Путіна може програти війну".

Глава держави подякував світовим лідерам за ці два роки, які вони були разом з Україною.

"Ми вистояли проти ударів. Ми повертаємо своє та обов’язково змусимо путінську систему заплатити належну ціну за кожен прояв російського зла. Але маємо бути рішучими – саме так, як потрібно для нашого спільного успіху. Маємо бути принциповими – саме так, щоб справедливість перемогла. Маємо бути активними й невтомними – саме так, як потрібно, щоб захистити якомога більше людських життів. І маємо бути в єдності – саме так, як цього вимагає наша з вами перемога. Спільна перемога", – заявив Зеленський.

Окремо він подякував особисто Джорджі Мелоні за її лідерство та побажав Італії результативного головування в "Групі семи".

Зеленський також звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської ради Шарля Мішеля, премʼєр-міністрів: Канади – Джастіна Трюдо, Великої Британії – Ріші Сунака, Японії – Фуміо Кішіди, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента США Джозефа Байдена та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне й подякував їм за підтримку України.

"Дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде у вас впевнений. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас", – сказав президент.

Своєю чергою ініціаторка зустрічі Мелоні зазначила, що два роки тому, коли РФ шокувала світ повномасштабним вторгненням, Володимир Путін мав на меті змусити Україну капітулювати за кілька днів. Але, за її словами, він не врахував двох чинників: стійкості українців та єдності Заходу.

"Це – два елементи, які зробили його план провальним. І я думаю, що ми маємо зробити набагато більше, щоб перемога була наша – перемога України, а не Росії", – наголосила вона.

Прем'єрка Італії додала, що в Україні нині вирішується, чи ґрунтуватиметься майбутнє світу на нормах міжнародного права, Статуту ООН.

"Тому ми тут і продовжуватимемо надавати Україні всю необхідну допомогу стільки, скільки буде потрібно. Україна майбутнього має бути мирною, вільною та процвітати", – підкреслила Мелоні.