23 лютого — 730 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Велика Британія надасть Україні додаткові 200 ракет Brimstone.
- Депутати німецького парламенту рекомендували надати Україні далекобійну зброю.
- Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1,7 мільярда крон.
- Після російської атаки дронами по Одесі є інформація про травмованих людей, в місті спалахнула пожежа.
ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії
Рада ЄС ухвалила 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Під обмеження потрапили ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Зокрема це особи, причетні до постачання зброї з КНДР до Росії, а також представники судової влади, місцеві політиків та особи, відповідальні за незаконну депортацію українських дітей.
Також Рада додала 27 нових суб'єктів до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. До них будуть застосовані більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення. Крім того, рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додавши до нього компоненти для розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Такоє ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів. Крім того, Велику Британію додали до переліку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів імпортного контролю, які по суті є еквівалентними заходам, що застосовуються в ЄС.
Російські військові обстріляли Одесу, є руйнування
Внаслідок російського обстрілу є руйнування житлового будинку в Одесі. Там виникла пожежа, повідомив керівник ОВА Кіпер. Відомо про двох постраждалих. Їх шпиталізували у тяжкому стані.
Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди, додав Кіпер.
Російська армія обстрілює Херсон з тимчасово окупованого берега, повідомив керівник МВА Мрочко.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
Готувалися до посівної, згорів тік, техніка, зерно. Подробиці обстрілу агропідприємства у Краматорському районі
На підприємстві у селі Полтавка Краматорського району ударом російських дронів зруйнований тік, склади, майстерня, пошкоджена сільськогосподарська техніка.
Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
Як повідомляла поліція Донеччини, армія РФ завдала по агропідприємству удару дронами Shahed.
Від початку вторгнення це вже третій обстріл підприємства, написав Філашкін.
"Зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної", — йдеться у його повідомлення.
Очільник адміністрації додав, що з початку повномасштабної війни в області обстрілами армії РФ пошкоджено майно 337 агропідприємств: це рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори. Там пошкоджені або знищені 3,5 тисячі одиниць техніки та обладнання.
"За попередніми розрахунками, сума завданих збитків вже склала 4,4 мільярда гривень. Втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, загибель тварин та птиці", — зауважив Філашкін.
У підсумку, за даними обладміністрації, внаслідок бойових дій загинули:
- понад 1,2 млн. птахів,
- 25,1 тис. свиней,
- 1200 корів,
- 600 овець,
- 3 тис. кроликів.
Українські військові знову збили російський літак А-50
Українські військові над акваторією Азовського моря 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, повідомили Суспільному джерела у спецслужбах.
Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону, який складається з п'яти кроків — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розробила та пропонує Польщі "План взаємопорозуміння" стосовно деблокади кордону. Він складається з п'яти кроків.
Лубінець обговорив зі своїм польським колегою порушення прав українців у Польщі через блокаду кордону
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що бере активну участь у розв'язанні проблеми блокади українського-польського кордону. Зокрема омбудсмен ініціював термінове експертне обговорення щодо цієї ситуації та провів онлайн зустріч зі своїм польським колегою Марчіном Вьочеком.
Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.
За його словами, метою розмови із польським омбудсменом був пошук розв'язання проблеми із блокадою протестувальниками перевезення української агропродукції.
За результатами зустрічі, Лубінець заявив, що, зокрема, направить офіційний лист до Вьочека із зазначенням усіх порушень прав українців на території Польщі та проханням у подальшому їхньому захисті.
"Омбудсмен Польщі проведе консультації з представниками уряду та інших гілок влади на території Польщі щодо цього питання", — сказав уповноважений ВР з прав людини.
До того ж Лубінець ініціював термінове проведення експертне обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності його самого та польського колеги.
"Окрім цього, відмітив, що коли повертався зі службового відрядження з Катару цими вихідними, на кордоні Польщі та України поспілкувався з протестувальниками. Ми готові робити кроки для розв’язання цієї ситуації. Україна та Польща мають бути разом, адже від розбрату виграє тільки один противник – країна-агресор", — сказав Лубінець і додав, що Вьочек зазначив, що він особисто і польський народ на боці України.
"Також він (Вьочек — ред.) наголосив: якщо на території Польщі є українці, чиї права порушені, вони можуть у будь-який час звернутися до його інституції", — сказав Лубінець.
Зустріч з польськими урядовцями на кордоні сьогодні не відбулася — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася. Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зеленський зустрівся з американськими сенаторами у Львові: про що говорили
Президент Володимир Зеленський 23 лютого у Львові зустрівся з делегацією американських сенаторів, яку очолив лідер Демократичної партії США Чак Шумер.
Глава держави у відеозверненні розповів, що подякував Сенату за позитивне голосування стосовно пакета підтримки України.
"Цей пакет — не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета", — підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що "демократії не мають самоусуватися з історичного процесу — з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили сучасний світ".
Глава держави поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою — про "прямий зв'язок між тим, яку зброю мають українські воїни, та тим, якого результату досягає ворог".
Зеленський пояснив, що достатність артилерії, достатність далекобійності — це ключові речі для України та Сил безпеки й оборони.
"І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", — додав президент.
Український військовий з Кринок: "Ворогу не вдалося закріпитися на плацдармі"
Російським військовим не вдалося закріпитися на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра. Про це Суспільному розповів український військовий з позивним “Гектор”, який зараз бере участь у бойових діях в Кринках.
«Наступного дня, після виходу ЗСУ з Авдіївки, росіяни дійсно активізувалися. Вони більше десятка разів штурмували плацдарм і намагалися прорвати українську оборону. Нам вдалося відбити всі штурми. Було багато поранених і загиблих з російського боку, ми захопили полонених та їхнє озброєння. На жаль, не обійшлося без втрат і з нашого боку. Однак після цього невдалого наступу, штурмові дії росіян стали не такими чисельними».
Інформація про те, що російським військовим вдалося відбити село Кринки на лівому березі Херсонщини, зʼявилася 20 лютого. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з Володимиром Путіним. Пізніше в російських телеграм-каналах зʼявилося відео, де російські військові встановлюють прапор РФ у Кринках. 21 лютого оперативне командування “Південь” спростувало інформацію про зачищення плацдарму на лівобережжі Херсонщини.
“Вони (російські військові - ред.) дійсно встановили свою ганчірку в Кринках, — пояснює “Гектор”. — Впродовж дня вони посилали в село групи “прапороносців”, які намагалися добігти до найближчих руїн і встановити свій “аквафреш”. Не можу сказати скільки загалом таких груп було, але на власні очі бачив знищення нашими дронами трьох таких груп. Одній з груп вдалося почепити прапор до зруйнованого будинку та швидко втекти. Через 10 хвилин ми знищили цей прапор FPV-дроном”.
“Гектор” каже, що наразі село Кринки знищене повністю, у ньому не залишилося жодної вцілілої будівлі. Також він стверджує, що в Кринках більше немає цивільних, працюють лише військові.
“Росіяни всіляко намагаються ускладнити доступ українських сил оборони до Кринок і перервати наші логістичні шляхи, — говорить “Гектор”. — Однак нам вдалося організувати кілька таємних маршрутів. Їжа, вода та боєприпаси постачаються всіма можливими способами. Це складно небезпечно, але працює”.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося закріпитися на плацдармі в Кринках наприкінці осені 2023 року.
Війська РФ обстріляли Інгулець на Херсонщині. Поранену жінку ушпиталили
Війська РФ обстріляли Інгулець Херсонської області, поранена місцева жителька. Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.
За даними ОВА, у пораненої 47-річної жінки діагностували вибухову травму та поранення ноги. Зараз вона перебуває в лікарні.
У Польщі фермеру, який вивісив на тракторі плакат з проросійськими гаслами, повідомили про підозри
Польський фермер, який під час акції протесту на кордоні вивісив на тракторі плакат з проросійськими гаслами, отримав офіційні підозри від правоохоронців.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Міністерство відновлення України з посиланням на Регіональну прокуратуру Глівіце.
Як зазначається, фермер звинувачується у підбурюванні до війни проти Польщі, вихвалянні агресії РФ проти України та пропаганді комуністичної ідеології. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Група українських міністрів на чолі зі Шмигалем сьогодні буде на кордоні з Польщею — Зеленський
Про це очільник держави повідомив під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, яка відбулася у Львові.
"Глава уряду разом із відповідними міністрами, що працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс, керівники ДПСУ. Група на чолі зі Шмигалем сьогодні буде на кордоні із Польщею. Чи будуть польські колеги — це їхнє особисте рішення", — сказав Зеленський.
За словами президента, завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки будуть другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Очільник держави наголосив, що Київ відкрито заявив про готовність з пропозиціями, рішеннями, кроками провести перемовини стосовно блокування пунктів пропуску на кордоні.
"Чи буде польська сторона — мені це невідомо", — підкреслив Зеленський.
Окрім цього, президент подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, попри те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу через ситуацію на кордоні.
"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трішки поза європейським законодавством. Тому ми готові й робитимемо все, щоб вирішити це питання", — додав очільник держави.
Армія РФ обстріляла Новотягинку Херсонської області, поранена жінка
23 лютого 2024 року російські військові обстріляли Новотягинку Херсонської області. Поранена літня жінка. Про це в Telegram повідомляє обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, під час атаки РФ 77-річна жінка перебувала у власній оселі. З вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, поранення голови та спини, її ушпиталили.
Україна та Данія підписали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.
Згідно з угодою, Данія підтримуватиме Україну на шляху до Євросоюзу та НАТО, а також робитиме внесок у забезпечення України винищувачами F-16 та підтримуватиме розбудову українського морського флоту й надаватиме високотехнологічну військову допомогу: дрони, засоби зв'язку, радари та обладнання для виявлення. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом 10 років терміну дії цієї угоди та з можливістю його продовження за згодою сторін, повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.
США оголосили санкції проти Росії до другої річниці вторгення та за смерть Навального — Білий дім
США оголосили понад 500 нових санкцій проти Росії через війну в Україні та смерть Олексія Навального. Обмеження стосуватимуться осіб, пов’язаних із ув’язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на різних континентах, йдеться у заяві президента США Джо Байдена.
До України прибула делегація Сенату США
Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер прибув з делегацією до України та планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.
"Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам по НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку", — написав Шумер.
Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків з доданням норми про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців після звільнення в запас, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо термінів строкової військової служби, яким пропонувалось установити, що військовослужбовці строкової служби, термін якої закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом президента.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, як українські пілоти тренуються на винищувачах F-16 в Данії у лютому цього року.
Уночі російські війська масовано обстрілювали Херсон
У ніч проти 23 лютого війська РФ масовано обстрілювали Таврійський мікрорайон Херсона. Під удари потрапили складське приміщення, гаражі та жилові будинки. Загиблих та поранених немає, повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін.
Загибель трьох людей після дронової атаки в Одесі: прокуратура почала розслідування
Прокуратура почала розслідування повітряної атаки на Одесу 22 лютого, внаслідок якої загинули троє людей.
Про це 23 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються. Також з'ясовується повний перелік руйнувань.
Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як минула ніч у регіонах — зведення ОВА
Про ситуацію в регіонах Суспільному станом на 9.00 повідомили за даними обласних державних адміністрацій.
Чернігівщина: за добу зафіксували 8 обстрілів (41 вибух). Військо РФ обстрілювало Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та РСЗВ, зафіксовано також приліт FPV-дрону.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.
Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.
22 лютого протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.
Запорізька область: військо РФ посилено атакує прифронтові населені пункти — зафіксовано 401 удар по 9 містах та селах області. Росіяни здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку. 280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток.
Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Дніпропетровщина: 5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю.
Є прильот по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще військо РФ поцілило по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.
Не припиняли росіяни й обстріли Нікопольщини. Вогнем артилерії накривали райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.
22 лютого на Нікопольщину було 20 атак. Більшість з них — дронами-камікадзе, а також артобстріли. Вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Побиті комунальне та промислове підприємства, 10 будинків, 3 господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Без світла — майже 1400 родин. Люди не постраждали.
Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.
Близько ночі зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок російського обстрілу (БПЛА) пошкоджено приватне підприємство. Виявили 5 місць влучань: силосна яма; складський ангар; коровник — загинуло 10-15 голів; два влучання були в землю. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані уточнюються.
Луганщина: 22 лютого з різного типу озброєння окупанти РФ відкривали вогонь навколо Макіївки та Невського. Втім місцевій військовій адміністрації все ж вдалося привезти до двох сіл тижневий запас хліба. Його роздали жителям Новолюбівки та Невського.
Минулої доби росіяни вдарили 13 безпілотниками. Атакували поблизу Тернів, що південніше Невського.
За добу військо РФ здійснило 148 обстрілів (518 снарядів) по позиціях українських військ.
Донеччина: під вогнем окупантів РФ минулої доби опинилися с. Бердичі, с. Предтечине, с. Костянтинопольське, с. Уманське, с. Керамік, с. Дружба, смт Північне, Курахове, Мирноград, с. Полтавка.
Пошкоджені 23 житлові будинки, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС, 10 цивільних автомобілів, 2 причепи, 2 вантажних автомобілі, 2 будівлі зерносховищ, будівля школи інтернату, 480 тонн зернових, майстерня.
На Донеччині за добу: 1 загиблий та 19 поранених.
Миколаївщина: минулої доби артилерійські обстріли росіян фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора та сьогодні вночі військо РФ завдало артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Без постраждалих.
Цієї ночі росіяни обстріляли з артилерії населений пункт Галицинівської громади. Постраждалих немає.
Одещина: вночі військо РФ атакувало область ударними дронами типу "Shahed-131/136” та ракетами типу Х-31П і Х-22. Три людини загинуло.
Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.
Один із безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
Херсонщина: за добу військо РФ здійснило 287 обстрілів (1716 снарядів). Росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу у Бериславському районі; припортову інфраструктуру та архівну установу у Херсоні.
Зранку 22 лютого окупанти РФ обстріляли с. Львове Бериславського району. Один із “прильотів” був по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 59 років, який перебував на подвірʼї.
У Бериславі під удар російського безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська РФ скинули вибухівку з дрона на чоловіка 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.
Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, який перебував на подвірʼї власної оселі. В нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Потерпілого шпиталізували.
Вночі військо РФ обстріляло центральний район Херсона з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про потерпілих не надходила.
За добу на Херсонщині: 1 людина загинула, 2 дістали поранення.
Пʼять "Шахедів" влучили в агропідприємство на Харківщині
Близько 23:00 22 лютого село Мокру Рокитну у Нововодолазькій громаді атакували п'ятьма безпілотниками "Шахед". Дрони влучили у склад із зерном та корівник: під завалами опинилися телята, загинули корови.
Про це повідомили очільник обладміністрації Олег Синєгубов та начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
"Виявили п'ять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо поранених не надходило", — зазначив у повідомленні Синєгубов.
З мінометів та РСЗВ – армія РФ обстріляла п'ять громад Сумщини
Уночі та зранку 23 лютого російська армія 11 разів обстрілювала Сумщину. Усього зафіксовано 44 вибухи – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
З мінометів російські армійці обстріляли території Білопільської громади (15 вибухів), Юнаківську громаду (два вибухи) та Зноб-Новгородську громаду (4 вибухи).
По території Великописарівської громади солдати РФ вдарили з РСЗВ (12 вибухів).
13 мін скинули російські армійці на територію Середино-Будської громади.
За день 22 лютого армія РФ здійснила 10 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 50 ударів з різного озброєння.
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 11 крупнокаліберних гармат РФ та ліквідували 54 російських військових
Протягом минулої доби на лівобережжі Херсонської області Сили оборони ліквідували 54 російських військових.
Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"Також вдалося знищити та пошкодити 11 артилерійських крупнокаліберних гармат, шість мінометних розрахунків і три станції радіоелектронної боротьби. Це той потенціал, яким вони намагаються захищати свої FPV-дрони, ланцети, безпілотники іншої модифікації, з яких скидають осколкові боєприпаси на цивільне населення правого берега", — розповіла Гуменюк.
Стріляли з артилерії: як минула доба на Миколаївщині
Протягом 22 лютого та вранці 23-го російські війська сім разів атакувати громади Миколаївщини з артилерії.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Другий день поспіль армія Росії завдає ударів по Галицинівській громаді. Обстріли фіксувалися 23 лютого о 04:55. Цього разу російські військові стріляли з артилерії. Ніхто не травмувався.
Також 22 лютого о 17:32, 19:07 та сьогодні вночі, 23 лютого, о 02:14 армія РФ завдавала артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Загиблих немає.
22 лютого о 08:12, 08:20 та 09:25 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській ОВА.
На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина, ще 19 поранені
Протягом 22 лютого від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина, 19 отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 22 лютого росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Костянтинопольському. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення", — написав він.
За інформацією Філашкіна, поранення отримали дев'ять жителів Костянтинопільського, дев'ять людей у Кураховому та одна людина у Дружбі.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1871 загинули,
- 4612 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Армія РФ за добу 287 разів атакувала Херсонщину: загинула людина, є поранені
Упродовж минулої доби російська армія 287 разів атакувала територію Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За повідомленням очільника ОВА, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу у Бериславському районі, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні. Одна людина загинула, ще двоє — отримали поранення.
Армія РФ за минулу добу завдала 401 удар по 9 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 22 лютого, російські військові 401 раз обстріляли територію 9 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА.
Військові РФ 401 раз атакували міста та села Запорізької області:
- 16 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляли Роботине;
- 105 БпЛА атак здійснили по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці й Новоандріївці;
- 280 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному, Новоданилівці, Новодарівці, Новоандріївці, Малинівці та П'ятихаткам.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ вранці обстріляла Мирноградську громаду, є загиблі та поранені
Вранці 23 лютого російські окупаційні війська обстріляли Мирноградську громаду на Донеччині. Серед мирних жителів є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба Мирноградської міської військової адміністрації.
"Вночі було здійснено обстріл території громади з боку РОВ, є постраждалі та загиблі", — йдеться у повідомленні.
Обстріл був о 00:40 23 лютого, додали там.
Авіація Сил оборони ударила по особовому складу і ЗРК росіян — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичний хаб, 2 засоби протиповітряної оборони та 1 наземну станцію управління БпЛА росіян.
Над Дніпропетровщиною вночі знищили 5 "шахедів" — ОВА
5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над Дніпропетровською областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно", — повідомив Лисак. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.
Також РФ не припиняла й обстріли Нікопольшини. Вогнем артилерії військові РФ накривали райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.
Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.
Пошкоджені підприємства та будинки. Війська РФ обстріляли Нікопольщину
У ніч на 23 лютого військові РФ декілька разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак
За його словами, під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Пошкоджені два підприємства, три приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.
За добу російське військо втратило тисячу військових — Генштаб
Станом на ранок 23 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 408 240 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило тисячу військових.
Повітряні Сили: вночі збили 23 "шахеди" з 31
У ніч проти 23 лютого сили протиповітряної оборони знищили 23 "шахеди" з 31, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
"У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ., мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря)", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.
На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення — Генштаб
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку військо РФ 14 разів атакувало українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 16 атак росіян в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 10 атак війська РФ в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де військо РФ 43 рази намагалося прорвати оборону українських військ.
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 3 атаки росіян південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак війська РФ західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, окупанти РФ здійснили 5 спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
Генштаб: вночі збили 23 "шахеди", росіяни намагаються прорвати оборону на Мар'їнському напрямку
Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 23 ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. На Мар’їнському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 3 ракетні та 83 авіаційні удари, здійснило 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого.
Внаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
8 людей травмовано внаслідок удару безпілотником по багатоповерхівці у Дніпрі
8 людей травмовано внаслідок удару безпілотником по багатоповерхівці у Дніпрі. Семеро з них госпіталізовані.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Під завалами перебувають люди. Пошукова операція та аварійно-рятувальні роботи тривають.
МВФ погодив новий транш допомоги Україні на майже $900 млн
Міжнародний валютний фонд (МВФ) на робочому рівні досяг згоди щодо нового траншу допомоги Україні на суму близько 880 мільйонів доларів.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті МВФ.
Працівники МВФ та українські чиновники провели переговори щодо угоди 17–22 лютого у Варшаві.
За даними міжнародної організації, 2023 року в економіці України спостерігалася позитивна динаміка, зниження інфляції та зміцнення резервів. Однак перспективи на 2024 рік залишаються дуже невизначеними через продовження воєнних дій на території країни, наголосив МВФ.
Звіт ООН: 60% постраждалих у війні цивільних становлять чоловіки
Серед загиблих та поранених цивільних людей у зоні війни в Україні 60% становлять чоловіки. Також виявлено, що кількість поранених та загиблих хлопчиків перевищує аналогічні показники серед дівчаток.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН із прав людини, опублікованому за підсумками двох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Моніторингова місія ООН аналізує тільки підтверджені випадки втрат, зберігаючи дані з 24 лютого 2022 року. Виявлено 30 457 цивільних осіб, серед яких 10 582 загиблих і 19 875 поранених.
У Дніпрі «шахед» влучив у багатоповерхівку
У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Постраждали щонайменше четверо людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під завалами є люди, триває пошукова операція.
На Одещині одна людина загинула внаслідок нічної атаки "шахедів"
Одна людина загинула внаслідок нічної атаки "шахедів" на Одещині.
Про це повідомили Сили оборони півдня. Ще одну жінку вдалося визволити з пошкодженої будівлі. Один із дронів росіян впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, виникла пожежа. Попередньо, всередині можуть перебувати люди, триває гасіння вогню і пошуково-рятувальна операція.
Українська ППО збила дев'ять ударних дронів армії РФ.
У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів
У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
Підрив Каховської ГЕС призвів до затоплення понад 80 населених пунктів — ООН
Найбільшого впливу на навколишнє середовище під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну спричинило руйнування греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року. Це призвело до викиду 18 кубічних кілометрів води упродовж трьох-чотирьох діб, унаслідок чого було затоплено щонайменше 80 населених пунктів, розташованих нижче за течією на берегах Дніпра.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН із прав людини, опублікованому за підсумками двох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За спільною оцінкою, проведеною урядом України та ООН, затоплення внаслідок прориву греблі пошкодило понад 37 тис. будинків, 37 закладів освіти та приблизно 11 медичних закладів, а також порушило постачання питної води та надання санітарно-гігієнічних послуг мільйону людей, що вплинуло на їхні права на житло, освіту, здоров’я та воду.
У Дніпрі чутно звуки вибухів
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
У Херсоні вибухи
У Херсоні вибухи, місто обстрілює армія РФ з різного озброєння, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.