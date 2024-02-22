Як минула ніч у регіонах — зведення ОВА

Про ситуацію в регіонах Суспільному станом на 9.00 повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу зафіксували 8 обстрілів (41 вибух). Військо РФ обстрілювало Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та РСЗВ, зафіксовано також приліт FPV-дрону.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.

22 лютого протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Запорізька область: військо РФ посилено атакує прифронтові населені пункти — зафіксовано 401 удар по 9 містах та селах області. Росіяни здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку. 280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: 5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю.

Є прильот по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще військо РФ поцілило по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.

Не припиняли росіяни й обстріли Нікопольщини. Вогнем артилерії накривали райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.

22 лютого на Нікопольщину було 20 атак. Більшість з них — дронами-камікадзе, а також артобстріли. Вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Побиті комунальне та промислове підприємства, 10 будинків, 3 господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Без світла — майже 1400 родин. Люди не постраждали.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.

Близько ночі зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок російського обстрілу (БПЛА) пошкоджено приватне підприємство. Виявили 5 місць влучань: силосна яма; складський ангар; коровник — загинуло 10-15 голів; два влучання були в землю. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані уточнюються.

Луганщина: 22 лютого з різного типу озброєння окупанти РФ відкривали вогонь навколо Макіївки та Невського. Втім місцевій військовій адміністрації все ж вдалося привезти до двох сіл тижневий запас хліба. Його роздали жителям Новолюбівки та Невського.

Минулої доби росіяни вдарили 13 безпілотниками. Атакували поблизу Тернів, що південніше Невського.

За добу військо РФ здійснило 148 обстрілів (518 снарядів) по позиціях українських військ.

Донеччина: під вогнем окупантів РФ минулої доби опинилися с. Бердичі, с. Предтечине, с. Костянтинопольське, с. Уманське, с. Керамік, с. Дружба, смт Північне, Курахове, Мирноград, с. Полтавка.

Пошкоджені 23 житлові будинки, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС, 10 цивільних автомобілів, 2 причепи, 2 вантажних автомобілі, 2 будівлі зерносховищ, будівля школи інтернату, 480 тонн зернових, майстерня.

На Донеччині за добу: 1 загиблий та 19 поранених.

Миколаївщина: минулої доби артилерійські обстріли росіян фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора та сьогодні вночі військо РФ завдало артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Без постраждалих.

Цієї ночі росіяни обстріляли з артилерії населений пункт Галицинівської громади. Постраждалих немає.

Одещина: вночі військо РФ атакувало область ударними дронами типу "Shahed-131/136” та ракетами типу Х-31П і Х-22. Три людини загинуло.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

Один із безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Херсонщина: за добу військо РФ здійснило 287 обстрілів (1716 снарядів). Росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу у Бериславському районі; припортову інфраструктуру та архівну установу у Херсоні.

Зранку 22 лютого окупанти РФ обстріляли с. Львове Бериславського району. Один із “прильотів” був по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 59 років, який перебував на подвірʼї.

У Бериславі під удар російського безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська РФ скинули вибухівку з дрона на чоловіка 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.

Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, який перебував на подвірʼї власної оселі. В нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Потерпілого шпиталізували.

Вночі військо РФ обстріляло центральний район Херсона з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про потерпілих не надходила.

За добу на Херсонщині: 1 людина загинула, 2 дістали поранення.