Миколаївська 79 бригада відбила 30 атак на Марʼїнському напрямку за минулу добу

Протягом минулої доби військові миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили 30 атак російських військ на Мар'їнському напрямку. Ситуація залишається "гарячою".

Про це 23 лютого в ефірі Суспільне Спротив розповів пресофіцер бригади Ярослав Чепурний.

За словами Чепурного, російські війська значно активізували свої штурмові дії, здійснивши лише за один день 30 атак на позиції бригади.

"Вчора противник різко збільшив кількість штурмових дій, позицій бригади, всього 43 на Мар'їнському напрямку. На смузі оборони нашої бригади було 30 штурмових дій, штурмували наші позиції з кількох різних напрямків: з південного, з північного, східного напрямків", — сказав пресофіцер.

Він зазначив, що всі підрозділи бригади, які обороняли населений пункт Новомихайлівка, були залучені до відбиття атак противника, який в основному використовував піхотні групи, обмеживши застосування бронетехніки.

“У нас взагалі ніколи не був спокійний, тихий напрямок, і, не зважаючи на ті зусилля, які ворог докладав по взяттю населеного пункту Авдіївка, наш напрямок він теж не залишав без своєї уваги, і штурми у нас продовжуються щодня вже два місяці, тобто і січень і лютий, рідко бувають дні коли немає штурмових дій.

Протягом 22 днів лютого, бійці 79-ї бригади уразили 32 одиниці бойової броньованої техніки російської армії, сказав пресофіцер.

Російська техніка після удару 79 бригади. Скріншот: 79 ОДШБр/Telegram

"Останні два-три тижні — це ну просто щодня штурми. Ситуація така складна, напружна, але контрольована", — розповів Ярослав Чепурний.

Окрім безпосередніх бойових дій, пресофіцер повідомив про активне використання десантниками бригади дронів-камікадзе, що дозволило ефективно знищувати російську техніку та зменшити її потенційну загрозу.

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