Армія РФ протягом 22 лютого обстріляла вісім міст, сіл та селищ Донеччини. Загалом по області завдали 1599 ударів. Через обстріли пошкоджене сільськогосподарське підприємство та знищено 480 тонн зерна.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції, російські окупаційні війська обстріляли керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ "Ураган", дронами та артилерію:

Курахове та селище Північне,

села Бердичі, Дружба, Керамік, Костянтинопільське, Предтечине, Уманське.

"Також під вогонь потратило село Полтавка, яке російська армія обстріляла «шахедами». Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та 480 тонн зерна", — розказали в поліції.

Наслідки обстрілів Донеччини 22 лютого 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Дружбу російські війська атакували дронами, влучили в автівку та поранили мирного жителя.

Також на Донеччині обстрілами зруйновані та пошкоджені житловий будинок, об'єкт життєзабезпечення та транспорт.

Наслідки обстрілів Донеччини 22 лютого 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Пошкоджено житловий будинок, об’єкт життєзабезпечення, транспорт.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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