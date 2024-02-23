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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина, ще 19 поранені
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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина, ще 19 поранені

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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина, ще 19 поранені
Наслідки обстрілів Донеччини 21 лютого 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 22 лютого від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина, 19 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 22 лютого росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Костянтинопольському. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення", — написав він.

За інформацією Філашкіна, поранення отримали дев'ять жителів Костянтинопільського, дев'ять людей у Кураховому та одна людина у Дружбі.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1871 загинули,
  • 4612 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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