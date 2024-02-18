Армія РФ вночі обстріляла Новогродівку, одна людина загинула, ще одна поранена

Вночі 26 березня армія РФ вдарила двома ракетами по Новогродівці. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 — вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації", — написав він.

За його інформацією, ракетним ударом зруйновані адмінбудівля та ангар. Пошкоджень також зазнали гуртожиток, два приватних будинки та два нежитлових приміщення.

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