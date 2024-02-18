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Армія РФ вночі обстріляла Новогродівку, одна людина загинула, ще одна поранена
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Армія РФ вночі обстріляла Новогродівку, одна людина загинула, ще одна поранена

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Обстріл Новогродівка
Наслідки обстрілу Новогродівки 26 березня 2024 року. Фото: Тelegram/Вадим Філашкін

Вночі 26 березня армія РФ вдарила двома ракетами по Новогродівці. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 — вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації", — написав він.

За його інформацією, ракетним ударом зруйновані адмінбудівля та ангар. Пошкоджень також зазнали гуртожиток, два приватних будинки та два нежитлових приміщення.

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