Таке рішення 13 лютого ухвалив Кабінет міністрів України.

"Брак ресурсів не дає УІПА змоги розвивати цей напрям повноцінно, штовхаючи до впровадження непрофільних спеціальностей і розмиття місії академії. Приєднання до ХНУ дасть можливість академії в новому статусі сфокусуватися саме на якісній підготовці педагогів для професійної (професійно-технічної) освіти. Таке рішення ухвалили в контексті модернізації мережі ЗВО, що є важливим завданням Стратегії розвитку вищої освіти в Україні", — йдеться у повідомленні.

Викладачі УІПА доєдналися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2023. Фото: facebook.com/uepa.official

Позиція Інженерно-педагогічної академії щодо об'єднання з університетом ім. Каразіна

В Інженерно-педагогічній академії прокоментували об'єднання з Каразінським університетом.

"Постанова Кабміну вийшла. Наша позиція залишається незмінною — вважаємо, що це об’єднання недоцільне. Усе відбувалося без обґрунтування від Міністерства. Не було зустрічі із нашим колективом, зі студентством. Поки плану роботи немає, все на словах. Колектив вишу та студентство обурені. Все відбувалося за нашими спинами", — сказав Суспільне Харків перший проректор академії Сергій Петров.

Позиція університету ім. Каразіна щодо об'єднання вишів Харкова

Адміністрація університету імені В.Н. Каразіна поки не отримувала офіційне повідомлення про об'єднання з академією. Про це Суспільне Харків сказала речниця вишу Лілія Змій.

"Чекаємо на офіційний документ щодо прийнятих на рівні держави рішень. Тільки після цього плануємо обговорення спільних рішень із колективом УІПА", — сказала Лілія Змій.

Університет ім. Каразіна, серпень 2023 року, Харків. Фото: Суспільне Харків

Коментар міністра освіти щодо приєднання УІПА до ХНУ ім. Каразіна

Міністр освіти Оксен Лісовий об'єднання двох харківських вишів.

"УІПА — важливий осередок педагогічної підготовки майстрів для закладів профтехосвіти, розвиток якої є одним із пріоритетів міністерства. Тож нині ми максимально зацікавлені в якісній підготовці майстрів для профтехів. Але через брак ресурсів УІПА не може розвивати цей напрям повноцінно, що призводить, зокрема, і до впровадження непрофільних спеціальностей. Важливо — студенти продовжать навчання на тих самих умовах, що і зараз", — написав Оксен Лісовий у Facebook.

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