Авіаударів зазнали одинадцять населених пунктів Донеччини — Генштаб

Сили оборони за минулу добу відбили 75 атак на Донеччині та Луганщині. Найгарячішою точкою залишається Авдіївський напрямок. Авіаційних ударів зазнали зокрема Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки армії РФ біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка.
- На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 — біля Тоненького та Невельського.
- На Мар’їнському напрямку поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки відбулося 35 боєзіткнень.
- На Новопавлівському напрямку українські військові відбили атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.