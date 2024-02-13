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Авіаударів зазнали одинадцять населених пунктів Донеччини — Генштаб
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Авіаударів зазнали одинадцять населених пунктів Донеччини — Генштаб

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Авіаударів зазнали одинадцять населених пунктів Донеччини — Генштаб
Українські військові на сході відбили 75 атак. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони за минулу добу відбили 75 атак на Донеччині та Луганщині. Найгарячішою точкою залишається Авдіївський напрямок. Авіаційних ударів зазнали зокрема Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки армії РФ біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка.
  • На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 — біля Тоненького та Невельського.
  • На Мар’їнському напрямку поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки відбулося 35 боєзіткнень.
  • На Новопавлівському напрямку українські військові відбили атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

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