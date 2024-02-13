Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський вибавився від імені польських фермерів за інцидент із розсипаним зерном з українських вантажівок перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Заяву Чеслава Сєкерського опублікували на сайті польського міністерства. З його слів, ситуація на кордоні наразі напружена, але вчинок польських фермерів він не підтримує.

"Як на мене, це не правильна форма протесту, але її часто використовують фермери в різних країнах, — зазначив польський посадовець. — Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації.

Водночас міністр відзначив, що представники української влади відреагували на інцидент "різко". Зокрема він згадав заяву мера Львова Садового.

Що відомо про інцидент із зерном перед ПП "Ягодин — Дорогуськ"

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

За попередніми даними поліції, учасники акції протесту на кордоні зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву, в результаті чого зерно частково висипалося на дорогу.

На псування українського зерна на кордоні відреагувало посольство України у Польщі. Засудив дії польських фермерів також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і засудив дії польських фермерів.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

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