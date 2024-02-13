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Намагалася зламати шию дитині: жительку Полтавщини позбавили волі на 10 років
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Намагалася зламати шию дитині: жительку Полтавщини позбавили волі на 10 років

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Жителька Хорольської громади намагалася вбити сина
Засудили жительку Хорольської громади, яка хотіла вбити сина. Фото ілюстративне, Pixabay

На 10 років позбавили волі жительку Хорольської громади Полтавської області. Це покарання жінці призначили за те, що вона намагалася вбити свого сина.

Апеляційний суд залишив без змін вирок жительці Хорольської громади. Її на 10 років позбавили волі за закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини.

З’ясували, що після того, як жінка дізналася про захворювання 6-місячного сина, вона намагалася його убити. У червні 2020-го року жінка кілька разів повернула голову немовляти, намагаючись зламати його шию. Хлопчик втратив свідомість, але завдяки реанімаційним діям, які зробив батько, дитину врятували. Про це Суспільному розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

Своєї вини у скоєну жінка не визнала. Вирок набув законної сили, але обвинувачена може оскаржити його у касаційному суді.

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