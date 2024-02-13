Російські військові просунулися поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку на Донеччині. Водночас інформація про те, що вони вже перебувають за два кілометри від міста Часів Яр, не відповідає дійсності.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" повідомила представниця пресслужби бригади НГУ "Рубіж" Христина Вояк.

"Ворог має часткове просування. Мова йде вже не про 1-2 позиції — це може бути ціла лісосмуга чи ділянка лісу. "Російські військкори" вже написали, що армія РФ з боку Богданівки знаходиться за 2 км від міста Часів Яр. Ця інформація на сьогоднішній ранок не відповідає дійсності", — зазначила Вояк.

Вона також додала, що армія РФ продовжує безуспішний тиск на ЗСУ біля Кліщіївки та Андріївки аби повернути раніше втрачені позиції.

"Ускладнилась ситуація біля Іванівського та Хромового. Бачимо, що їм (російським військовим — ред.) поставлено за мету вийти на Часів Яр, оскільки це місто важливе для українських сил", — повідомила представниця пресслужби бригади НГУ "Рубіж".

Загалом, за її даними, кількість штурмів та артилерійських атак на Бахмутському напрямку збільшилася.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube, Instagram