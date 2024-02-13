Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах кордону, є загиблі

Міноборони Азербайджану заявило, що підрозділи Збройних сил Вірменії обстріляли позиції азербайджанських військових у товузському напрямку кордону. За інформацією Міноборони Вірменії, підрозділи Збройних сил Азербайджану, починаючи з 05:30 13 лютого, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих в районі Неркін Ханд.

Про обстріли йдеться у пресрелізі Міноборони Азербайджану, а також на сайті Міноборони Вірменії .

“12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району”, — заявили в Міноборони Азербайджану.

Як пише Oxu.az, підрозділи Державної прикордонної служби Азербайджану 13 лютого у відповідь на дії Вірменії, яка, згідно з заявою Міноборони Азербайджану, напередодні відкрила вогонь на кордоні, провели операцію “Відплата”.

“Унаслідок операції було повністю розгромлено бойовий пост ЗС Вірменії біля населеного пункту Неркін-Анди Гафанського району, звідки вчора було відкрито вогонь, унаслідок якого нашого солдата поранили, вогневу активність придушили. Є дані про серйозні втрати серед особового складу знищеного бойового поста”, — пише видання..

“Новости-Армения” повідомляють, що, за інформацією Міноборони Вірменії, підрозділи Збройних сил Азербайджану, починаючи з 05:30 13 лютого, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих в районі Неркін Ханд.

“В результаті вогню з боку азербайджанських Збройних сил у напрямку Неркін Ханд, у вірменської сторони, за попередніми даними, є двоє загиблих та поранені”, — заявили у відомстві.

Пізніше стало відомо про чотирьох загиблих.

Як розповів "Азатутюн" голова вірменської парламентської комісії з питань оборони Андранік Кочарян, унаслідок обстрілу з боку азербайджанської сторони в напрямку вірменських позицій біля села Неркін Ханд у вірменської сторони четверо загиблих і один поранений.

"Частину тіл вивезено, серед них немає призовників", — сказав Кочарян.

Напередодні, 12 лютого, МО Азербайджана повідомило про відкриття вогню з боку Вірменії на кордоні та поранення одного військового.

Міноборони Вірменії заявило, що розслідує інформацію азербайджанських ЗМІ про стрілянину на кордоні.

"Поширена азербайджанськими ЗМІ інформація про те, що вірменськими прикордонниками 12 лютого було відкрито вогонь на ділянці Капан-Зангелан вірмено-азербайджанського державного кордону, розслідується", — повідомили у відомстві.

Там заявили, що в письмових наказах вищого командування чітко визначені випадки, коли військовослужбовець, оцінивши обстановку, може або зобов'язаний ухвалити рішення про те, щоб відкрити вогонь.

"За попередньою інформацією, 12 лютого такої ситуації в цьому районі не було. Якщо ця обставина підтвердиться, винні в порушенні наказу будуть притягнуті до відповідальності", — заявили в міністерстві.

У грудні Азербайджан надіслав вірменській стороні відповідь на останні пропозиції щодо мирного договору.

У січні Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Що відомо про військову операцію Азербайджану в Карабасі

Азербайджан 19 вересня заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.

При цьому МО Вірменії інформувало, що ситуація на кордонах відносно стабільна. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян скликав засідання Радбезу у зв'язку із ситуацією у Нагірному Карабасі та говорив, що Азербайджан проводить етнічну чистку.

У МОЗ Нагірного Карабаху заявляли, що внаслідок операції Азербайджану 19 вересня загинули п'ятеро людей. Також 80 людей перебувають у медзакладі, серед них 15 — цивільні.

20 вересня у Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом. Зазначалося, що питання з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуть на зустрічі в місті Євлах 21 вересня.

Міноборони Азербайджану підтвердило домовленість про припинення вогню. У відомстві повідомили, що з території Карабаху мали вивести вірменських військових. Після цього прем’єр Вірменії Нікол Пашинян виступив із відеозверненням, у якому заявив, що у Нагірному Карабаху не було вірменських збройних сил.

Як заявили в Офісі омбудсмана Вірменії, внаслідок обстрілів у Нагірному Карабасі станом на 20 вересня було відомо про 32 загиблих, понад 200 поранених. Зокрема, йдеться про 7 загиблих цивільних, із них — 2 дитини, а також 35 поранених цивільних, із них — 13 дітей.

Ввечері 20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджанвідновив свій суверенітет у результаті антитерористичних заходів у Нагірному Карабасі.

У місті Євлах в Азербайджані у четвер, 21 вересня, відбулась зустріч представників невизнаної республіки у Нагірному Карабасі з владою Азербайджану. Повідомляють, що "на переговорах обговорювали питання реінтеграції вірмен, які проживають у Карабасі".

Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається замороженим, утім перше велике порушення — так звана "чотириденна війна" — сталось у 2016 році. Повідомлення, поширені сторонами конфлікту з приводу зіткнень, були суперечливими. Перші бої тоді почалися в ніч на 2 квітня 2016 року. Протистояння тривало до 5 квітня 2016 року.

Друга ескалація конфлікту відбулася у вересні 2020. Тоді країни звинуватили одна одну в початку військових дій. Вже 10 листопада Азербайджан та Вірменія погодилися підписали мирну угоду. Договір підписали за посередництва Росії. На тлі цього в Єревані розпочалисяпротести. Люди вимагали, щоб Пашинян пішов у відставку.

У травні 2022 року у вірменському Єревані знову відбулися акції протесту на тлі квітневої заяви прем’єр-міністра Нікол Пашиняна про можливість підписання з Азербайджаном мирної угоди щодо статусу Нагірного Карабаху.

2 серпня 2022 року Азербайджан виступив з вимогою звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою. У Вірменії відповіли відмовою. На цьому тлі розпочалася ескалація конфлікту на лінії зіткнення. Міністерства оборони країн повідомили про втрати з обох сторін.

25 травня на розширеному засіданні Вищої євразійської економічної ради прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу заявив, що "в них немає територіальних претензій із Вірменією”, хоча обидва лідери й посперечались щодо ситуації в Лачинському коридорі, який, як сказав вірменський прем'єр, "захопили азербайджанські сили" і додав, що можливість виходу на мирну угоду є.