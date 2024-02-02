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"Укрпошта завжди поруч з вами". У Миколаєві погасили нову марку, присвячену поштовикам
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"Укрпошта завжди поруч з вами". У Миколаєві погасили нову марку, присвячену поштовикам

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У Миколаєві другого лютого до 30-річчя акціонерного товариства "Укрпошта" презентували набір марок, присвячений робітникам пошти. Тираж – 200 тисяч примірників.

Кореспонденти Суспільного побували на презентації нових марок.

За словами керівника відділу поштових послуг Миколаївської філії Укрпошти Дмитра Маляса, новий поштовий випуск продовжує серію "Героїчні професії", розпочатий у 2023 році.

"Поштовий випуск про героїчних поштовиків вшановує наші пересувні бригади та Збройні сили України, після яких автівки Укрпошти прибувають до міста і села. Працівники пересувних відділень працюють там, де небезпечно, вони там, де ніхто більше не надає своїх послуг, яких вкрай потребують українці", — говорить Маляс.

"Укрпошта завжди поруч з вами". У Миколаєві погасили нову марку, присвячену поштовикам
Керівник відділу поштових послуг Миколаївської філії Укрпошти Дмитро Маляс, 2 лютого 2024 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Зі слів керівника Миколаївської та Херсонської дирекцій Укрпошти Єгора Косорукова, на новій поштовій картці зображений автомобіль, яким він зі своїм водієм Сергієм Кучером їздить до Херсонщини, зокрема до звільнених територій. Також Єгор Косоруков повідомив про найближчі плани.

"Ми 24-го лютого 2024 року будемо випускати ще один черговий випуск. Скажу загальною фразою: "На весняну перемогу". А поки що все інше – це секрет", — каже він.

Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков, 2 лютого 2024 року.
Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков, 2 лютого 2024 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Юні волонтерки – доньки миколаївських поштовиків Анна та Поліна Халіді взяли участь у церемонії спецпогашення набору, присвяченого 30-річчю Укрпошти.

"Я роблю з мамою конверти та відсилаю їх нашим янголам (військовим ЗСУ — ред.), щоб підтримати український національний дух", — каже дівчинка.

Марія Калмикова розповіла, що почала працювати у Миколаєві в поштовій системі з 1968-го року і була листоношею до 2023-го.

"Я працювала усі ці роки. Півтора року під снарядами, під сиренами ходили, носили, обслуговували. Люди тільки дякували", — згадує Марія.

Презентація нової марки Укрпошти, 2 лютого 2024 року.
Презентація нової марки Укрпошти, 2 лютого 2024 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Миколаївець Леонід Іпатенко каже, що став філателістом у 17 років, коли з’явилася марка про "російський воєнний корабель". Відтоді збирає всі поштові новинки.

"Почав цікавитися марками, тому що ними можна зібрати всю хронологію України, а також цікаві та визначні події", — каже чоловік.

Леонід Іпатенко, 2 лютого 2024 року.
Леонід Іпатенко, 2 лютого 2024 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Що відомо про марки Укрпошти

  • У Миколаєві 30-го червня 2023 року презентували та погасили марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". Захід відбувся у міському зоопарку та до участі залучили символ української військової розвідки – сову.
  • У Миколаєві 29 серпня 2023 року відбулася презентація та спецпогашення марки Укрпошти "Вічна пам'ять", присвячена Дню пам'яті загиблих захисників України. На поштовій марці зображено козака, який сидить похиливши голову серед козацьких хрестів.
  • Укрпошта до Дня Святого Миколая і Дня ЗСУ випустила нову поштову марку “Подарунки Святого Миколая”.

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