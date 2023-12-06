Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, святкуватимуть День Святого Миколая 6 грудня. За старим календарем свято відзначали 19 грудня.

Про Святого Миколая, традиції свята, як його відзначали раніше та як святкуватимуть зараз – Суспільному розповіли культурологиня Наталя Лисовець та священник Лазар Комоса з Дніпра.

Чому відзначатимуть 6 грудня та хто такий Святий Миколай

За словами культурологині Наталі Лисовець, вважається, що Святий Миколай помер 6 грудня. Тому саме у цей день вшановують його пам'ять.

"Святий Миколай був реальною людиною. Жив він на зламі третього та четвертого століть. Він був священником, і увійшов в історію завдяки таким своїм чудотворним діям і завдяки тому, що він був дуже милостивим священником", — розповіла Наталя Лисовець.

Культурологиня Наталя Лисовець. Фото: Суспільне Дніпро/Олександр Шалдибін

Вшановують пам'ять Святого Миколая 6 грудня цьогоріч вперше. За словами священника Лазара Комоси, це пов'язано з переходом на новоюліанський календар, за яким всі релігійні свята змістились на 13 днів.

"Для вірян мало що змінилося, але з точки зору життєвої практики, це досить логічна і гарна історія. Бо сьогодні свято Миколая буде шостого, а там і Різдво святкуємо 25-го. Піст не буде припадати на Новий Рік, тому віряни зможуть звичайно святкувати, не обмежуючись в якихось продуктах", — розказав священник.

Священник Лазар Комоса. Фото: Суспільне Дніпро

До цього, День Святого Миколая в Україні відзначали 19 грудня. Цю традицію ми перейняли від російської православної церкви, каже Лазар Комоса.

"Ми жили традиціями російської православної церкви, бо вона була єдина на весь Радянський Союз. І тому ми святкували 19-го. Вони до сьогоднішнього дня не переходять на новоюліанський календар, а залишаються на григоріанському, який є не точним", — говорить він.

Давні традиції святкування та повір'я

В Україні Святого Миколая заведено вважати перш за все заступником дітей, розказала культурологиня Наталя Лисовець. Тому, традиційно, на свято дітям дарували новий одяг та символічне печиво — миколайчиків

Також у ніч з 5 на 6 грудня у церквах проводили вечірню службу, присвячену Святому Миколаю. Після цієї служби господар міг освятити хату свяченою водою, для того, щоб Миколай приніс у цей дім достаток.

"Була ще традиція пов’язана з пивоварінням, коли представники старшого покоління збиралися і починали варити власне пшеничне пиво. Після того, як вони зварили перше пшеничне пиво, вони їздили по селу і також роздавали дітям миколайчиків. Тобто традиційно на Миколая дітям презентували печиво й одяг, а пізніше вже в залежності від заможності родини, це могли бути речі достатку по типу іграшок", – розповіла культурологиня.

Дарувати подарунки дітям — більше народна традиція, ніж церковна, говорить священник Лазар Комоса. В першу чергу віряни вшановують пам'ять Святого Миколая, а вже потім, як прояв доброти, дарують подарунки.

"Робимо богослужіння, вшановуємо святого отця нашого Миколая і тим дітям, котрі приходять, також робимо маленькі якісь символічні подарунки у цей день. Ніяк це абсолютно не зміниться з переносом дати, це в будь-якому випадку буде відбуватися", — сказав священник.

Крім традицій, було й багато повір'їв, пов'язаних зі святом Миколая, говорить Наталя Лисовець. Деякі з них збереглися і до сьогодення. Наприклад, вважалося, що Святий Миколай спостерігає за тим, як поводять себе діти. Ті, хто поводив себе добре — отримував подарунок. Якщо дитина погано себе поводила — Святий Миколай дарував їй різку.

Також у цей день не можна було позичати гроші, або ж відмовляти в милостині та допомозі.

"Обов’язково треба було віддати усі борги, які були накопичені. Також в цей день не можна було позичати гроші. І через те, що це святковий релігійний день — не можна було виконувати різноманітну хатню роботу", – сказала культорологиня.

Як радянська влада знищила традиції святкування та як відзначають День Святого Миколая зараз

Від старих традицій святкування відмовились через антирелігійну політику Радянського Союзу, розказала Наталя Лисовець. Постать Святого Миколая активно намагались замінити Дідом Морозом.

"Якщо ми подивимося на традиції святкування Миколая, то ми помітимо що у тих регіонах, які пізніше увійшли у склад Радянського союзу, ці традиції збереглися впродовж 20 століття. У тих регіонах, які у першу чергу потрапили до Радянського Союзу, зокрема Дніпропетровщина, ці традиції були викорінені", — розповіла вона.

Під забороною було навіть дарування подарунків дітям у цей день. Якщо ж заборону порушити, людину могли, зокрема, виключити з партії.

Тому перехід на новий календар культурологиня вважає чудовою ідеєю, адже це допоможе відродити забуті традиції.

"В роки незалежності свято Святого Миколая все ж таки повертається в наші домівки. Зараз традиції під час повномасштабного вторгнення зазнають “Ренесансу”, тому що люди починають цікавитися тими традиціями, які у нас відібрала тоталітарна радянська влада. І наразі традиція дарування подарунків дітям і вшанування Святого Миколая відновлюється", – сказала Наталя Лисовець.

Авторка Олеся Приходько

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