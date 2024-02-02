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У Полтаві створили цифровий освітній центр для дітей: що це та де працює
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У Полтаві створили цифровий освітній центр для дітей: що це та де працює

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У Полтаві створили єдиний у регіоні цифровий освітній центр. Це кабінет в одній зі шкіл, оснащений комп’ютерною та іншою технікою для навчання. Його можуть відвідувати діти із Полтавської громади.

Про це розповіла Суспільному менеджерка проєкту благодійної організації "Світло надії" Вікторія Мірошниченко.

Цифровий освітній центр облаштували у кабінеті полтавської школи № 38 у рамках благодійного проєкту.

У Полтаві створили цифровий освітній центр для дітей: що це та де працює
Цифровий освітній центр. Фото: Суспільне Полтава

"Ми його реалізуємо у Полтаві тільки в одній школі, на жаль, тому що Полтава не підпадає під ті території, де більшість шкіл працюють тільки в онлайн-режимі. Це пілотний проєкт. Сюди можуть звертатися всі дітки з Полтавської територіальної громади", — розповіла менеджерка проєкту благодійної організації "Світло надії" Вікторія Мірошниченко.

У Полтаві створили цифровий освітній центр
Діти займаються на ігровій платформі. Фото: Суспільне Полтава

"Буде розроблена форма реєстрації, це дуже важливий аспект, тому що безпека перед усе. Цифровий освітній центр у нас працює після уроків ― 4 години після уроків, починаючи з 15:00. Уроки по 45 хвилин, у нас складений розклад. Вчителі визначають свій вільний графік", — розповів адміністратор цифрового освітнього центру Богдан Носуля.

У Полтаві створили цифровий освітній центр для дітей
Частина обладнання – 3D принтер. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів адміністратор, перші чотири заняття влаштували 1 лютого.

"Ми грали в "Kahoot!"ігрова навчальна платформа , мені сподобалося тим, що ти там повторюєш різні вправи з української мови, повністю відчуваєш себе спокійно, ніхто нікуди не спішить. Використовували дошку та також комп’ютери для кожної людини. Мені цей клас дуже подобається", — розповів п’ятикласник Максим Моргун.

У Полтаві діє цифровий освітній центр
Максим Моргун, п’ятикласник. Фото: Суспільне Полтава

За словами менеджерки проєкту благодійної організації "Світло надії" Вікторії Мірошниченко, ця школа єдина на Полтавщині, де облаштували цифровий освітній центр. Іще чотири будуть діяти у закладах освіти в Сумській області. Ініціював створення центру дитячий фонд ООН "ЮНІСЕФ" за фінансування організації "GPE" ― "Глобальне партнерство в галузі освіти".

У Полтаві створили цифровий освітній центр для дітей: що це та де працює
Заняття в центрі з учителем Богданом. Фото: Суспільне Полтава

Окрім ремонту приміщення та закупівлі обладнання, у закладі облаштували інклюзивний санвузол.

"Є навчання, яке більш для відпочинку, для соціалізації, а є навчання наздоганяюче, воно буде проходити модулями. Тобто дитина береться в модуль, вона його проходить і підвищує рівень знань. Він розрахований на дітей, які навчаються на онлайн-навчанні або на змішаній формі навчання, і цілеспрямований саме на тих дітей, у яких немає доступу до навчання через відсутність приладів ― це ті дітки, які внутрішньо переміщені особи, діти з інклюзією", — додала Вікторія Мірошниченко.

Під час занять можна використовувати, зокрема, ігрові платформи.

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