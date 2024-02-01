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"Першим інстинктом було зберегти це в таємниці" — Остін перепросив, що не прокомунікував діагноз і госпіталізацію
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"Першим інстинктом було зберегти це в таємниці" — Остін перепросив, що не прокомунікував діагноз і госпіталізацію

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&quot;Першим інстинктом було зберегти це в таємниці&quot; — Остін перепросив, що не прокомунікував діагноз і госпіталізацію
Фото: AP

Міністр оборони США Ллойд Остін перепросив за те, що не повідомив президенту Джо Байдену і вищому керівництву про рак. А також вибачився за комунікацію після того, як його госпіталізували 1 січня.

Про це він сказав на своїй першій пресконференції після лікування, пишуть CNN та Reuters.

"Я хочу сказати цілком прозоро: ми не впоралися з цим правильно. І я не впорався з цим належним чином. Я повинен був сказати президенту про свій діагноз раку. Я також повинен був сказати своїй команді і американській громадськості, і я беру на себе повну відповідальність. Я прошу вибачення у членів моєї команди і в американського народу", — сказав міністр оборони США.

Він додав, що новина про його діагноз "шокувала" його, тому "першим інстинктом було зберегти це в таємниці".

Крім того, посадовець розповів, що особисто перепросив у президента Джо Байдена.

"І він відповів мені з милістю і гарячим серцем, які можна було б очікувати від будь-кого, хто знає президента Байдена", — говорить Остін.

Що відомо про госпіталізацію Остіна

Глава Пентагону був госпіталізований 1 січня 2024 року через ускладнення, викликані медичною процедурою. Про це стало відомо 4 січня. Він виконує свої обов'язки з лікарні — Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. Станом на 8 січня Пентагон не мав конкретної дати виписки Остіна.

7 січня Ллойд Остін повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає на найближче повернення до Пентагону. Остін визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися.

9 січня стало відомо, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін лікується від раку передміхурової залози. Прогнози сприятливі. 15 січня його виписали з лікарні, протягом певного часу він працював дистанційно. Наприклад, 23 січня відкрив онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Як писало AP, те, що про госпіталізацію Остіна не повідомили президенту Джо Байдену, суперечить усталеній практиці з президентом та іншими високопосадовцями США та членами уряду. Асоціація преси Пентагону надіслала лист протесту, назвавши неінформування громадськості обурливим.

Повідомлялось також, що президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна після того, як той не повідомив Білому дому про свою екстрену госпіталізацію.

29 січня міністр оборони повноцінно повернувся до роботи в Пентагоні.

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