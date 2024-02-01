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США визначилися з відповіддю Ірану за удари по базі в Йорданії — CBS
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США визначилися з відповіддю Ірану за удари по базі в Йорданії — CBS

ЗМІ
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Американська військова база Тауер 22 Йорданія США Сирія
Американська військова база Тауер 22 в Йорданії біля кордону з Сирією, 18 червня 2022 року. Фото: Maxar Technologies/Getty Images

Сполучені Штати впродовж найближчих днів завдадуть ударів по іранських силах в Іраку та Сирії. Заплановані атаки є відповіддю на обстріли американських сил, зокрема в Йорданії 28 січня — тоді троє військових США загинули.

Про це повідомило CBS News. Виданню це підтвердили офіційні особи США.

Зокрема Вашингтон планує вдарити по іранському персоналу і об'єктах в Іраку і Сирії.

Остаточний час завдання ударів залежатиме від погоди. Джерела CBS пояснили: Сполучені Штати мають можливість здійснювати атаки й у погану погоду, але вважають, що в цьому випадку важлива видимість цілей. Це допоможе запобігти ненавмисному ураженню цивільних, які можуть раптово опинитися в районі військових цілей.

Що відомо про атаку на бази США на Близькому Сході

У Йорданії 28 січня загинули троє американських військових і щонайменше 34 людини було поранено. Це сталося через удар безпілотника на базу США Тауер 22 біля сирійського кордону. Атаку здійснили, ймовірно, радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран.

Президент Джо Байден сказав, що Сполучені Штати покарають винний "у той час і спосіб, який самі оберемо".

У Центральному командуванні США повідомили, що ще 25 американських військових зазнали поранень через удар по базі, розташованій неподалік з кордоном з Сирією. За даними BBC, це вперше після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом, коли на Близькому Сході загинули американські військові.

Як писав Bloomberg, посилаючись на свої джерела, атака поставила Байдена перед непростим рішенням: і покарати винних, і стримати Іран від подальших дій у регіоні. США шукали спосіб, аби уникнути прямої конфронтації з Тегераном, який став активнішим після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Серед варіантів були атаки на іранських чиновників або анонімні удари по країні.

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