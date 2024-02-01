У Держдепі США підтвердили підтримку створення Палестинської держави

Сполучені Штати продовжують підтримувати створення незалежної Палестинської держави, і "не було жодних змін у політиці" з боку адміністрації щодо цієї мети.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метт Міллер, передає CNN.

"Ми чітко заявили публічно, що підтримуємо створення незалежної палестинської держави. Це була політика Сполучених Штатів протягом деякого часу. Це була політика цієї адміністрації. Ви бачили, як міністр говорив про це публічно", — сказав він.

Міллер додав, що США прагнуть розвитку незалежної палестинської держави "з реальними гарантіями безпеки для Ізраїлю", заявивши, що адміністрація Байдена вірить, що це найкращий спосіб забезпечити мир та безпеку для Ізраїлю, палестинців та ширшого регіону.

Він додав, що Державний департамент розмірковує, як створити незалежну палестинську державу та оцінює "будь-яку кількість варіантів" у рамках свого планування, щоб визначити, який буде ефективним та найкращим.

Хоча представник Держдепу відмовився розповісти деталі внутрішньої роботи, він сказав, що США оцінюють різноманітні варіанти, які вони обговорюватимуть з партнерами на Близькому Сході та в уряді США, "але жодних змін у політиці не відбулося".

На початку січня держсекретар США Ентоні Блінкен та інші офіційні особи США заявили, що тривалий мир неможливий без створення держави для палестинців.

"Ізраїль має припинити вживати кроків, які підривають здатність палестинців ефективно керувати собою", — сказав Блінкен

19 січня Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої обговорювалися можливі рішення для створення незалежної Палестинської держави.

Раніше Нетаньягу заявив, що заперечує будь-яку палестинську державність, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня 2023 року підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня торік Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня 2023 року погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада торік заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою.

22 грудня 2023 року стало відомо, що Ізраїль зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі.

Через два дні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.