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"Заробив 210 тис. рублів за два місяці боїв проти України": засудили бойовиків з Донеччини, Луганщини та Криму
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"Заробив 210 тис. рублів за два місяці боїв проти України": засудили бойовиків з Донеччини, Луганщини та Криму

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Речі вбитого російського солдата
Пошуковець тримає картку російського банку, яку знайшов у вбитого російського солдата. Світлина ілюстративна. Фото: Суспільне Донбас

Трьох бойовиків з тимчасово окупованих міст Донеччини, Луганщини та Криму, які воювали проти України на боці російської армії, засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Один з чоловіків був із підрозділу "Шторм- Z".

Про це повідомила прокуратура Донеччини.

Один із засуджених — житель Перевальська Луганської області. За даними слідства, у липні 2022 року він став стрільцем "7-ї ОМБр 2-го армійського корпусу "ЛНР", яку окупанти підпорядкували до ЗС РФ.

"Чоловік займався розвідкою й облаштуванням вогневих позицій в містах Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Білогорівці Луганської області та селах Володимирівка, Верхньокам’янське, що на Донеччині", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Другий — житель містечка Кальміуське, чоловік у жовтні 2022 року, за даними прокуратури почав служити у "114 бригаді ЗС РФ".

"Він проходив підготовку поблизу Бетманового Покровського району. Восени 2023 року в складі снайперської пари неподалік міста Красногорівки загубився. Через добу блукання донецькими посадками чоловік вийшов до українських військових", — розказали в прокуратурі.

Третій засуджений — уродженець Керчі. Як з'ясували слідчі, в липні 2023 року підписав контракт з російським батальйоном "Шторм-Z".

"Після тренування на полігонах поблизу Антрацита й Маріуполя він воював у селах Волноваського району. За два місяці війни на боці окупаційних військ чоловік встиг заробити 210 тис. рублів, що дорівнює близько 63 тисяч гривень.", — розповіли у прокуратурі.

Всіх трьох засудили за двома статтями: державна зрада (ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу) та участь у терористичній організації ( ч. 1 ст. 258-3 КК України) до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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