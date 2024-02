Китай попередив Україну, що їхні двосторонні відносини можуть бути погіршені. Причина в тому, що НАЗК визначив 14 китайських компаній міжнародними спонсорами війни.

Про це повідомило Reuters із посиланням на двох українських посадовців, які анонімно надали таку інформацію.

Джерела стверджують, що попередження передали в Києві у січні, коли українські високопосадовці зустрічалися з послом Китаю в Україні.

Також 29 січня заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун зустрівся з послом України Павлом Рябікіним. Українська асоціація китаєзнавців із посиланням на МЗС Китаю цитувала Суня:

"Китай і Україна повинні дивитися на перспективу, поважати один одного, ставитися один до одного щиро і сприяти стабільності двосторонніх відносин".

Reuters зазначає, що Китай не ставив перед Україною жодних умов чи обмежень, а просто висловив свою точку зору щодо списку спонсорів війни. Є припущення, що наслідки стосуватимуться закупівель українського зерна — до повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Пекін був найбільшим торговим партнером Києва. Він усе ще важливий експортер української сільськогосподарської продукції.

Китайські компанії-спонсори війни

Міжнародних спонсорів війни Росії з Україною визначає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Перелік таких компаній оприлюднено на порталі "Війна і санкції". Наразі у цьому переліку 48 компаній з усього світу, із них 14 — китайські. Занесення у список не має жодних юридичних наслідків для тієї чи іншої компанії.

"Мета і завдання НАЗК — репутаційний тиск, — ідеться на сайті відомства. — Важливо, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати з агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього демократичного світу".

Зокрема, у жовтні 2023 року НАЗК включило у цей список три найбільші нафтогазові компанії Китаю: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC).

Також із квітня 2023 року у списку китайська компанія з виробництва електронної техніки Xiaomi Corporation: із серпня минулого року — китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited. У грудні НАЗК внесло провідного китайського виробника мотовсюдиходів Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Що відомо про компанії визнані спонсорами війни

Станом на початок квітня у НАЗК нараховували 24 тисячі спонсорів війни.

Раніше НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання "ДНР" та "ЛНР" через своє представництво у РФ.

7 квітня НАЗК внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни через співпрацю російськими нафтогазовими корпораціями.

До списку спонсорів війни також потрапили компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.