Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни через співпрацю російськими нафтогазовими корпораціями.

Про це НАЗК повідомляє у Telegram.

"Згідно з інформацією, яку агентсву надала Рада економічної безпеки України, після повномасштабного вторгнення Росії, компанія не лише не засудила військові дії агресора, але й розширила свій бізнес на його території", — йдеться у повідомленні.

SLB продовжує співпрацювати з такими російськими нафтогазовими гігантами, як "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл", а також мобілізує своїх співробітників у Росії на війну проти України.

SLB лише з травня за жовтень 2022 року поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету Росії податків на суму понад $4,5 млрд.

"Вихвалятися тим, що компанія опосередковано профінансувала зброю для вбивства українців, видається абсолютно нормальним для SLB", – зауважують в НАЗК.

Використовуючи широку мережу дочірніх підприємств на території Росії, SLB успішно обходить міжнародні санкції. Досвіду в подібних операціях у компанії вдосталь. Починаючи з 2000 років, SLB була тричі оштрафована урядом США за порушення національного санкційного законодавства через продовження постачань в Іран, Судан та Росію.

"Не обійшлося і без участі в російській мобілізації. Восени минулого року понад 9 тисяч працівників SLB в Росії отримали повістки на робочому місці. Компанія забороняє співробітникам працювати дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації”, — йдеться в повідомленні НАЗК.

Всі ці факти підтверджують, що такі дії компанії означають підтримку та спонсорування тероризму.

Що відомо про визнання Росії спонсором тероризму

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Відразу після цього Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни.

Невдовзі президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що сайт ЄП зазнав потужної кібератаки після того, як визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни ЄС та Сполучені Штати застосували до РФ економічні санкції. Загалом від 24 лютого минулого року прийнято 10 обмежувальних санкційних пакетів аби послабити російський ВПК та економіку країни. Вони включають як заборону на товари широкого вжитку, так і на товари, які стосуються стратегічних галузей промисловості.

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