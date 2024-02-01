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Бізнес під час війни. Жителька Миколаєва здійснила мрію, відкривши кав'ярню
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Бізнес під час війни. Жителька Миколаєва здійснила мрію, відкривши кав'ярню

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Миколаївська підприємиця Альона Каліберда відкрила кав'ярню під час війни за підтримки проєкту "Раннє відновлення бізнесу в Миколаєві". Жінка отримала грантові 180 тисяч гривень на власну справу і вже приймає відвідувачів у своєму закладі.

Скільки загалом грошей довелося витратити та як під час війни працює новостворений бізнес власниця кав'ярні розповіла кореспондентам Суспільного.

Кав'ярня у теплих тонах, багато рослин, а у повітрі пахне кавою. Альона Каліберда мріяла про власний заклад, тому, коли дізналася про можливість отримати грант, долучилася до навчання в межах проєкту "Раннє відновлення бізнесу в Миколаєві".

"Під час проєкту у нас було навчання, яке складалося з трьох модулів. Також ми відвідували різні бізнес-сфери. Ми були на заводі, ми були в Черемші, ми були у родини Мовчан на виноробні у Сливиному та у пивоварні", — розповіла Альона Каліберда.

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Заклад на початку ремонту Фото: Альона Каліберда
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Заклад на початку ремонту Фото: Альона Каліберда
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Заклад на початку ремонту Фото: Альона Каліберда

Дівчина розповідає, ремонт затягнувся, але кінцевим результатом вона задоволена.

"Спочатку ми з чого почали, ми спершу з чого розпочали, тут була повністю стіна, ми її пробили, зробили двері і зробили вхід туди в туалет. Там в туалеті у нас була інша стіна з якої був вхід у службове приміщення, ми його перекрили зробили повноцінний туалет", — говорить власниця кав'ярні.

Бізнес під час війни. Жителька Миколаєва здійснила мрію, відкривши кав'ярню
Власниця кав'ярні Альона Каліберда, 1 лютого 2024 року. фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Окрім цього, дівчина купила меблі, техніку та будівельні матеріали. Говорить, кав’ярня — це її хобі, окрім неї має ще одну роботу, яку не планує залишати. Альону у всьому підтримував чоловік. Євген каже, у бізнес вклали і сімейні заощадження.

"Альона до останнього сумнівалася, казала, що ми нічого не виграємо, у нас не вийде, но буде, як сказати, досвід. Ну і плюс ми задумувались про наші фінанси, чи вистачить нам своїх фінансів, щоб докласти до відкриття цієї кав’ярні. Ну а потім вона якось втягнулась. Я їй казав, що все вдасться, все вийде", — розповідає чоловік.

Бізнес під час війни. Жителька Миколаєва здійснила мрію, відкривши кав'ярню
Кав'ярня зсередини, 1 лютого 2024 року. фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Кав'ярню відкрили п'ятого січня. Власниця закладу Альона говорить, меню ще удосконалюють та додають нові позиції. У планах — добудова кухні.

Загалом на відкриття кав’ярні Альона витратила 350 тисяч гривень, з них 140 тисяч — грант від проєкту "Раннє відновлення бізнесу в Миколаєві" з вирахуванням податків. Комунікаційник проєкту Євген Гомонюк говорить, проєкт розпочався ще у вересні, а крім грошей учасники отримали ще й знання у бізнес-сфері.

Бізнес під час війни. Жителька Миколаєва здійснила мрію, відкривши кав'ярню
Відвідувачі,1 лютого 2024 року. фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

"Наша організація отримала підтримку від агентства США з міжнародного розвитку. Ми отримали 60 заявок від учасників і учасниць, відібрали 21 учасника, вони пройшли місячний курс навчання зі створення бізнес-плану, побудови маркетингових стратегій, вибудова співпраці з інвесторами й аналізу конкурентів. Тобто була місячна бізнес-школа така. І за фіналом обрали чотирьох переможців", — говорить Євген Гомонюк.

Бізнес під час війни. Жителька Миколаєва здійснила мрію, відкривши кав'ярню
Комунікаційник проєкту Євген Гомонюк. фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Євген додав, що двоє переможців відкривали бізнес, інші двоє — розширювали чинний. Кожен отримав по 180 тисяч гривень. Це сума без вирахування податку.

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